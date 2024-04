Trina Robbins (1938-2024), uma vida dedicada às mulheres na banda desenhada

Fez roupa para Mama Cass e Joni Mitchell cantou sobre ela em Ladies of the Canyon. Autora de banda desenhada, coube-lhe resgatar mulheres esquecidas nessa arte. Tinha 85 anos.

Trina Robbins, que morreu esta quarta-feira, aos 85 anos, fez de tudo, desde roupa para a cantora Mama Cass a ajudar a fotografar a primeira digressão dos Rolling Stones nos Estados Unidos. Foi próxima da banda Byrds e de Jim Morrison e Joni Mitchell cantou sobre ela em Ladies of the Canyon. Mas, sobretudo, dedicou a vida à banda desenhada. Nesse meio, desenhou, escreveu e criou, sendo um dos mais importantes nomes do movimento da contracultura dos Underground comix. Mas também funcionou como uma espécie de historiadora que resgatou nomes femininos esquecidos do passado no seu percurso de activista feminista.