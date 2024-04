Alexandra Leitão com quatro ex-governantes na lista à direcção da bancada do PS

A candidata única à liderança da bancada do PS, Alexandra Leitão, apresenta esta quarta-feira uma lista à direcção do grupo parlamentar com 12 vice-presidentes, entre os quais os ex-governantes Mariana Vieira da Silva, António Mendonça Mendes e Marina Gonçalves. Entre as 18h30 e as 20h30 esta lista, a que a agência Lusa teve acesso, será votada pelos 78 deputados do PS.

Dos 12 vice-presidentes que Alexandra Leitão propõe surgem quatro nomes que estiveram no último Governo de António Costa e que assumiram o seu mandato como deputados do PS depois da tomada de posse do novo executivo.

São os casos da ex-ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva, do ex-secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro António Mendonça Mendes, da ex-ministra da Habitação Marina Gonçalves e da ex-secretária de Estado do Desenvolvimento Regional Isabel Ferreira.

Esta lista de vice-presidentes de Alexandra Leitão representa uma renovação em relação à direcção de bancada de Eurico Brilhante Dias, transitando apenas Francisco César, João Torres e Pedro Delgado Alves.

Ana Paula Bernardo, João Paulo Rebelo, Luís Graça, Maria Begonha e Tiago Barbosa Ribeiro são as novidades desta lista que vai esta quarta-feira a votação, à qual se somam depois as inerências e os nomes para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Entre as três inerências estão Elza Pais, como presidente das Mulheres Socialistas, Miguel Costa Matos, como secretário-geral da JS, e Paulo Cafôfo (como presidente da PS-Madeira).

Ao Conselho de Administração é proposto Hugo Costa (presidente), André Rijo e Clarisse Campos (vogais), enquanto ao Conselho Fiscal é apresentada Patrícia Faro (presidente), Luís Dias e Maria Lagriminha Coelho (vogais).

A eleição decorrerá em urna, que estará disponível na Sala Tejo, do edifício novo do Parlamento, logo após uma reunião do grupo parlamentar do PS marcada para as 18h.

Na semana passada, fonte socialista avançou à Lusa que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, iria propor Alexandra Leitão para presidente do grupo parlamentar do partido. Alexandra Leitão sucederá a Eurico Brilhante Dias, que era líder parlamentar do PS desde 2022, e será também a segunda mulher a liderar a bancada socialista, depois de Ana Catarina Mendes (2019-2022).

Actualmente é membro do secretariado nacional do PS e foi a coordenadora do programa eleitoral do partido nas últimas eleições legislativas.

Foi ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública de 2019 a 2022 e, entre 2015 e 2019, secretária de Estado Adjunta e da Educação. Na última legislatura, enquanto deputada, foi presidente da comissão parlamentar de Transparência e Estatuto dos Deputados.

Em 2022, o então líder do PS e primeiro-ministro, António Costa, já tinha proposto o cargo de líder parlamentar a Alexandra Leitão, que acabou por recusar. Em declarações então ao PÚBLICO, a deputada tinha-se mostrado "lisonjeada pelo convite", mas afirmou ter optado por recusar por considerar ter "um perfil mais executivo" e "nunca ter sido deputada".