Margem orçamental este ano é menos de metade do excedente de 2023

Projecções do Conselho das Finanças Públicas mostram com que almofada pode o novo Governo contar: sem novas medidas, o excedente este ano seria de 0,5% do PIB e em 2025 de 0,6%.

A margem com que o Governo pode contar durante este ano e o próximo para poder cumprir as suas promessas eleitorais sem que o país registe novamente um défice é de cerca de meio ponto percentual do produto interno bruto (PIB), ou cerca de 1500 milhões de euros, um valor que é menos de metade do excedente registado no ano passado, alerta esta terça-feira o Conselho das Finanças Públicas (CFP).