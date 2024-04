Investigador mapeia ciclos de prazer e como a música “orquestra” o cérebro

Morten Kringelbach participou no simpósio Aquém e Além do Cérebro, da Fundação Bial, no Porto, este ano dedicado à criatividade. O cientista diz-se “ligeiramente obcecado com o fado”.

A música e a forma como o cérebro lhe reage, a antecipação de prazer, a procura de significado e “uma vida bem vivida” através da partilha artística são focos do trabalho do professor de neurociências em Oxford Morten Kringelbach.

“Quero saber o que os estímulos naturais nos dizem sobre como o cérebro é orquestrado. Como o cérebro, ao longo do tempo, faz sentido das coisas. Quero entender quando as pessoas não têm isso. Quando se está deprimido, o motor do prazer que nos faz querer coisas, gostar e deixar de gostar, não está a trabalhar”, afirmou esta segunda-feira Morten ​Kringelbach, em entrevista à agência Lusa.

O neurocientista, que tem dedicado a carreira ao estudo da estimulação e retroestimulação do cérebro, falava à Lusa à margem do 14.º simpósio Aquém e Além do Cérebro, da Fundação Bial, na Casa do Médico, no Porto, este ano dedicado à criatividade.

Professor na Universidade de Oxford (Reino Unido) e na Universidade de Aarhus (na Dinamarca), Morten ​Kringelbach apresentou no simpósio, que terminou esta segunda-feira, uma intervenção sobre o papel da música na ligação aos ciclos neuronais de prazer e à criação de significado.

"Uma vida bem vivida"

Experiências nesta base, explicou, levam a sofrimento, mas também a florescimento, numa palestra em que apresentou resultados de uma investigação sobre como a improvisação de jazz orquestra uma sensação de “​eudaimonia”​, um termo da Grécia antiga explorado por Aristóteles que diz respeito a “uma vida bem vivida”.

Nessa sensação entra em jogo a antecipação do prazer – a sensação de que se conhece uma dada melodia – como ponto de partida para serem accionados caminhos neuronais do prazer, sendo o cérebro depois surpreendido pela improvisação.

“A música revela quem somos, e revela algo sobre o nosso potencial”, explicou na palestra, que terminou com um vídeo da cidade do Porto acompanhado de Amar pelos dois, de Salvador Sobral.

O investigador veio a Portugal pela primeira vez em 1986 e tem voltado frequentemente, sobretudo ao Norte do país, e mostra-se “ligeiramente obcecado com o fado”.

“Há uma coisa muito interessante no sofrimento, mas também a alegria presente nesse sofrimento. Isso vê-se na ‘saudade’. Esta ideia de sentir uma falta agridoce de outros tempos”​, conta.

Esta perspectiva, de resto, funciona como súmula para o argumento de sofrimento e florescimento que tem trabalhado, com a música a “atravessar culturas, razão pela qual se pode ter ‘saudade’ na alma” sem ser português.

“Por isso consigo conectar-me ao fado. Sinto, aí, que floresço. Sinto o sofrimento, mas também o potencial de florescer. E é por isso que a música me interessa, acho, porque comunica emoções”, acrescenta.

A música torna óbvio o “princípio geral de que somos máquinas que produzem e antecipam padrões”, procurando um “​elemento de novidade, de surpresa, que mantém a curiosidade”, precisamente onde reside um dos problemas da depressão.

Partilhar e comunicar

Morten Kringelbach tem formação em arquitectura e toca piano e guitarra, aprofundando a relação com a arte para chegar à “sensação de alegria, de partilhar isso e comunicar”, que defende no seu trabalho.

A criatividade é, para o investigador, “estar a brincar, a atirar coisas para ali e ver o que sai”, um despudor que permite “não se criar um altar a que tem de se ir”, nem “esta coisa de arte torturada que não fala para ninguém”.

“O objectivo último, segundo Aristóteles, é viver uma vida com significado, e isso não é ser um artista torturado, em esplêndido isolamento, é sobre partilhar essa alegria. Acabei a falar de amor porque realmente é sobre amar, partilhar a vida”, explica.

O trabalho de neurociência que tem desenvolvido em conjunto com médicos, artistas e outros profissionais tem “​ameaçado” algumas pessoas, revela, mas defende a ciência por detrás da compreensão dos ciclos de prazer e, também, a necessidade de “​comunicar” o que se faz a toda a gente.

“Não há nada melhor do que tocar para pessoas, tocar com pessoas. É a mesma sensação de alegria que sinto quando estou a dar uma palestra. É por isso que gasto tanto tempo a fazer isso, porque se não é comunicável, não interessa. Mas tento mesmo ouvir, porque toda a boa comunicação passa por ouvir”, remata.