IL critica carta “tacticista” e “hipócrita” de Pedro Nuno Santos ao primeiro-ministro

O líder da Iniciativa Liberal criticou Pedro Nuno Santos por se esquecer “de uma grande parte do país” e disse que a disponibilidade do PS, com prazo fechado, é um “exercício hipócrita”.

O líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, criticou a carta que Pedro Nuno Santos enviou ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, por ignorar vários problemas e por ter "um prazo marcado". Para Rui Rocha, a disponibilidade do secretário-geral do PS é "tacticista" por ter uma validade de dois meses e terminar antes da discussão do próximo Orçamento do Estado.

"Porque é que vale só para o rectificativo? Porque não se resolvem essas questões de uma forma mais profunda, que inclua outras questões?", perguntou Rui Rocha, numa conferência de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, a partir dos Passos Perdidos, na Assembleia da República, assumindo as despesas da reacção à iniciativa socialista.

Para Rui Rocha, que acusou repetidamente o líder socialista de "tacticismo político", a "declaração de compromisso de prazo marcado [60 dias]", vinda "do partido que não quis resolver estas questões", retira "qualquer valor à disponibilidade manifestada", uma vez que o líder do PS quer discutir a valorização das carreiras antes do Orçamento do Estado para 2025, de forma a não se sentir obrigado a viabilizar a proposta orçamental que será apresentada pelo Governo de Montenegro. A estratégia do PS não é bem vista pela IL.

"Não percebo como é que se acha que há um problema para resolver, mas que só existe, de acordo com a visão de Pedro Nuno Santos, se for no [orçamento] rectificativo", notou Rocha. "Se for depois disso, os mesmos problemas e as mesmas soluções já não valem. Isso parece-nos um exercício profundamente hipócrita", criticou Rui Rocha, horas depois de a carta ter sido conhecida.

Por outro lado, Rui Rocha considera que o repto lançado por Pedro Nuno Santos é pouco ambicioso. "É uma carta que deixa uma grande parte do país de fora." "Não está nessa carta o conjunto de famílias que não têm professores para os filhos, não está nessa carta o conjunto de utentes que esperam horas e dias para aceder a serviços de saúde. Não estão nessa carta as famílias e empresas asfixiadas em impostos", exemplificou.

O líder liberal quer saber se o Governo de Luís Montenegro estará disponível para resolver os problemas do país "ou se vai andar sempre atrelado a estas reivindicações, que são atendíveis". Ou se "irá esquecer os restantes problemas. A habitação não é prioridade do PS? Não está nesta carta", assinalou. "Parece tudo demasiado limitado, focado em duas ou três categorias profissionais. É um PS de visão curta", criticou.

Rui Rocha pede ao Governo que assuma de forma clara se irá aceitar a mão do PS ou se irá apostar numa resolução mais "profunda", "estruturada" e alargada. "É preciso perguntar ao primeiro-ministro se, além da carreira de professores, polícias e profissionais de saúde está, ou não, em condições de garantir uma descida de impostos para as famílias; uma reforma do Serviço Nacional de Saúde; se o próximo ano lectivo vai começar com todos os alunos com professores nas escolas ou se, por exemplo, o sistema eleitoral passa a não desperdiçar a quantidade de votos que tem desperdiçado", disse.

Questionado sobre o manifesto lançado nesta segunda-feira por Tiago Mayan Gonçalves, co-fundador da IL, em que o autarca portuense se mostra disponível para ser candidato à liderança dos liberais, Rui Rocha quis fazer apenas "um comentário": "Nós somos liberais e damos sempre as boas-vindas à concorrência. É o único comentário que farei em relação a questões internas do partido."