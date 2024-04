O Governo está completo. Veja a lista dos novos secretários de Estado

Mais de quatro horas depois de Luís Montenegro ter saído da reunião com o Presidente da República, a lista completa de secretários de Estado foi conhecida. No total, o executivo de Luís Montenegro será composto por 59 governantes, dos quais 17 são ministros e 41 são secretários de Estado. Os 41 novos secretários de Estado tomam posse às 18h desta sexta-feira no Palácio Nacional da Ajuda. Com o executivo fechado, contam-se agora quatro membros do CDS: aos dois ministros somam-se mais dois secretários de Estado.

