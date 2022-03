Costa apresenta Governo mais curto desde Passos e igual ao segundo de Sócrates

A nova “equipa renovada, mais curta e ágil" prometida por António Costa será o Governo mais curto desde o executivo liderado pelo social-democrata Pedro Passos Coelho. O Governo formado em 2011 por Passos Coelho tinha um total de 50 governantes, menos seis do que o executivo que António Costa apresenta esta quarta-feira. Apesar de esta ser a menor equipa alguma vez apresentada por António Costa (que em 2019 formou o maior executivo em democracia), continua a ser maior do que aquela apresentada pelo seu antecessor. E tem o mesmo tamanho do segundo Governo de José Sócrates, que em 2011 apresentou um executivo com justamente 56 governantes.