Se ganhar, PS terá governo “mais curto e mais compacto”

Desaparecerão ministérios e secretarias de Estado, outros serão agregados e até poderá haver novos. Para responder aos desafios do novo ciclo do país, António Costa está a preparar a equipa, reciclando decisões que tinha previsto para a remodelação.

Em caso de vitória do PS nas eleições legislativas antecipadas de 30 de Janeiro de 2022, será “bastante diferente” o Governo que irá ser formado pelo secretário-geral socialista, António Costa. As principais diferenças são duas. Primeira, “a orgânica do Governo vai mudar”. Segunda, “o Governo vai ser mais curto e mais compacto”, explica ao PÚBLICO um membro do núcleo-duro da direcção do PS.