Festival A Porta abre as portas do Convento dos Capuchos de Leiria

A nona edição do festival A Porta vai acontecer este ano no Convento de Santo António dos Capuchos, em Leiria, entre 9 e 14 de Junho, anunciou esta segunda a organização.

O festival deixa o centro da cidade e instala-se nas ruínas do monumento do século XVII, classificado como Imóvel de Interesse Público em 1982.

Em 2019, o espaço foi concessionado, no âmbito do programa Revive, para construção de uma unidade hoteleira.

Sem novidades sobre a concretização desse projecto, é A Porta que reabre ao público o edifício, com uma programação que, como em edições anteriores, compreenderá concertos, "workshops", instalações, exposições, debates, residências artísticas, actividades criativas, jantares temáticos, feiras e actividades para famílias.

Foto Convento de Santo António dos capuchos, Leiria Revive

"O festival sente a responsabilidade de continuar a abrir portas, regenerar, querer mais e melhor para Leiria. Por isso, independentemente dos futuros projectos para o antigo Convento dos Capuchos, esta é uma oportunidade única para, na edição de 2024, abrir portas há muito fechadas no bairro e promover a sua valorização e do seu património histórico e cultural", explicou, em comunicado, o director do festival, Miguel Ferraz.

O local, há mais de 80 anos desocupado, após ter servido como hospital militar e armazém, será intervencionado de modo a criar condições para que a população possa visitá-lo em segurança e conhecer um pouco mais sobre a sua história.

"Estamos a falar de um monumento a caminho dos 400 anos, que deu nome a um dos bairros mais ilustres da cidade e que faz parte da memória de tantos leirienses", destacou o organizador.

Foto Convento de Santo António dos Capuchos, Leiria Revive

Com a mudança de localização, A Porta continua, desde 2014, a "abrir novas portas em Leiria, promovendo o diálogo entre as comunidades locais e o território que ocupam e apelando ao pensamento e à participação cívica".

A intenção é convidar as comunidades envolventes a conhecerem e celebrarem a história do local e, se possível, a contribuírem para a conversa sobre o seu futuro.

Até ao momento, o único artista anunciado para o festival deste ano é iolanda, vencedora do Festival da Canção de 2024, que actua em Leiria no dia 15 de Junho.

Em 2023, o festival A Porta atraiu cerca de 15 mil visitantes.