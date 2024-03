iolanda vence o Festival da Canção

Grito, canção de iolanda, ganhou a 57.ª edição do Festival da Canção, que fez este ano 60 anos. A canção da própria com música co-escrita por Luar sagrou-se campeã. A canção já era a favorita, tendo ficado em primeiro nos votos do júri regional, e, com a votação de casa, em que ficou em segundo, confirmou-a como vencedora. Em segundo lugar ficou João Borsch, com ...Pelas Costuras, que venceu a votação do público, e em terceiro Leo Middea, com Doce Mistério.

A cerimónia foi conduzida por Filomena Cautela, Vasco Palmeirim e Inês Lopes Gonçalves, com a ajuda de Wandson Lisboa no TikTok. A concurso estavam ainda Silk Nobre, com Change, Rita Onofre, com Criatura, NOBLE, com Memory, Buba Espinho, com O Farol, Nena, com Teorias da Conspiração, No Maka ft. Ana Maria, com Aceitar, Cristina Clara, com Primavera, Rita Rocha, com Pontos Finais e Perpétua, com Bem Longe Daqui.

O nome de iolanda, natural da Figueira da Foz, já tinha passado pelo festival em 2022, quando foi co-autora de Mar Sem Fim, canção interpretada por Blacci. Desta vez, foi convidada também para escrever, e, tal como todos os outros autores convidados este ano, escolheu dar voz à sua criação. É também uma cara que, desde 2008, foi aparecendo em vários concursos de voz televisivos, como Uma Canção Para Ti, da TVI, ou Ídolos, da SIC. Apesar disso, só se estreou a solo com um EP, Cura, no ano passado. Irá agora representar Portugal a Malmö, na Suécia, em Maio, num Festival da Eurovisão que se prevê bastante conturbado. Actuará na primeira semifinal, no dia 7.

A cantora e autora tornou-se a sucessora de Mimicat, cuja Ai Coração, vencedora do ano passado, foi interpretada pela própria na cerimónia numa versão orquestral com um toque de tango. Mimicat, que tinha sido jurada nas semifinais do concurso, cantou também ABBA com os vencedores de 2021 The Black Mamba, juntando a sua às vozes de outras glórias anteriores do festival, Anabela e Tó Cruz. Não foi o único medley da noite. Além de paródias de canções antigas na abertura e não só, os 50 anos do 25 de Abril foram assinalados por Filipe Melo e Samuel Úria, com as vozes de Ana Lua Caiano, Alex D'Alva Teixeira, Luca Argel e Paulo de Carvalho. Que Amor Não Me Engana, de José Afonso, Liberdade, de Sérgio Godinho, Tanto Mar, de Chico Buarque, e E Depois do Adeus, de José Calvário e José Niza, eternizada pelo próprio Carvalho que cantou esta noite.