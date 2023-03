Quem é Mimicat, a intérprete que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão?

A final do Festival da Canção decorreu neste sábado nos estúdios da RTP, em Lisboa, tendo contado com a participação de 13 artistas.

Mimicat, ou Marisa Mena, é a voz que vai representar Portugal na Eurovisão, em Liverpool, entre 9 e 13 de Maio. O seu tema Ai Coração, que compôs há quase dez anos, na altura em que estava a lançar o primeiro álbum, For You, venceu a 57.ª edição do Festival da Canção.​

Marisa Isabel Lopes Mena nasceu há 38 anos em Coimbra. Desde pequena que é intérprete e compositora, com Mimicat (o seu alter ego) a surgir em 2014, ano em que editou o seu primeiro álbum, com o tema Tell Me Why como primeiro single.

Estreou-se internacionalmente com concertos no Brasil e tem como referências Ella Fitzgerald, Ray Charles ou Jill Scott.

Em 2017, Mimicat lançou o álbum Back in Town e dois anos mais tarde a sua primeira canção em português, Até ao Fim, em homenagem aos 50 anos de amor dos seus pais, destaca a RTP.

Depois de uma paragem após o nascimento do seu primeiro filho, Mimicat voltou em 2021 com o single Tudo ao Ar.

No ano passado, apresentou o single Mundo ao Contrário, que vai fazer parte do terceiro disco de originais que Mimicat vai lançar ainda este ano.

No discurso de vitória, Mimicat dedicou o triunfo a “todos os underdogs que andam aí a cantar para terem uma oportunidade, e não conseguem”.