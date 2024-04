Paddy Cosgrave volta à liderança da Web Summit

Menos de seis meses depois de ter abandonado a presidência da Web Summit, na sequência dos comentários em que acusou Israel de cometer crimes de guerra contra a Palestina, Paddy Cosgrave vai voltar a liderar a cimeira tecnológica que fundou. O empreendedor irlandês, que anunciou o regresso nas redes sociais, promete mudanças no formato da cimeira.

Foi em Outubro do ano passado que Paddy Cosgrave começou por anunciar a demissão do cargo de presidente executivo (CEO) da Web Summit. Em causa, os comentários que havia feito dias antes sobre Israel. "Estou chocado com a retórica e as acções de tantos líderes e governos ocidentais, com a excepção do governo irlandês, que, por uma vez, está a fazer a coisa certa. Crimes de guerra são crimes de guerra, mesmo quando cometidos por aliados, e devem ser chamados pelo que são", disse então, numa publicação no X (antigo Twitter), referindo-se à retaliação de Israel aos ataques do Hamas de 7 de Outubro.

Vários líderes empresariais israelitas reagiram de imediato à publicação, acusando Paddy Cosgrave de apoiar, implicitamente, o Hamas. O caso chegou mesmo a Dor Shapira, embaixador de Israel em Lisboa, que considerou as declarações "ultrajantes" e anunciou que o país não iria participar naquela edição da Web Summit. Mais tarde, várias empresas de investimento de risco e tecnológicas começaram a cancelar a participação na cimeira, como a Sequoia Capital, que financiou o lançamento de empresas como a Apple, a Airbnb ou o Instagram.

Paddy Cosgrave ainda publicou um pedido de desculpas na sequência das reacções às suas declarações iniciais, afirmando-se "anti-guerra" e dizendo que a forma como expôs as duas ideias "causou mágoa a muitos". As desculpas não foram suficientes e, perante a pressão, o empreendedor irlandês acabou mesmo por demitir-se da liderança da Web Summit.

Agora, anuncia o regresso, sem mencionar o episódio que o afastou. "Hoje, regresso como CEO da Web Summit. Quando me afastei no ano passado, foi a primeira vez que fiz uma pausa em 15 anos. Deu-me tempo para pensar sobre a Web Summit, a sua história, porque é que a comecei sozinho no meu quarto e o que é que queria que fosse", começou por dizer.

E continuou: "Tirei tempo para voltar a ligar-me com antigos amigos da Web Summit e ouvi o que tinham a dizer e o que querem da Web Summit. Avanços tecnológicos incríveis, relações, parcerias e empresas nasceram dos nossos eventos e quero continuar a construir isso. Quero levar esta missão ainda mais além para construir comunidades ainda mais fortes dentro da Web Summit".

Sem adiantar detalhes sobre os planos para as próximas edições da cimeira, Paddy Cosgrave revela apenas que o objectivo deverá passar por criar um ambiente "mais íntimo" para os seus participantes. "Vamos fomentar a criação de pequenas comunidades nos nossos eventos e ajudar essas comunidades e prosperar depois de cada evento", resumiu.