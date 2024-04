Como ler 200 livros num ano: as melhores dicas de superleitores

Ter a app de leitura na mesma pasta do Instagram, começar a ler logo o máximo de páginas possível, para ser mais fácil “entrar” num livro: eis as ideias de quem lê mais de 200 livros por ano.

A Primavera chegou, os pássaros estão a cantar e temos cada vez mais luz do dia para ler — por isso, é a altura ideal para voltar às nossas resoluções literárias. Falámos com alguns superleitores, que terminam rotineiramente centenas de livros por ano, sobre os seus hábitos e objectivos e perguntámos-lhes quais as dicas que têm para o resto de nós. (Estas entrevistas foram editadas por questões de extensão e clareza).

Olivia Ambrogio, formadora em comunicação científica

Lê cerca de 200 livros por ano.

Como: Leio uma combinação de livros em papel e e-reader. Não uso audiolivros porque fico muito impaciente com eles. Penso o tempo todo: "Podia estar a ler isto mais depressa". Mas posso dizer que o facto de monitorizar os livros me tornou um pouco menos disposta a desistir de um livro. O pior é quando estás num e-reader e pensas: "Estou a 42%! Consigo aguentar o resto".

Dica profissional: aproveita o tempo de espera, por mais pequeno que seja. Leio sempre que tenho tempo e quando não estou perto de outras pessoas — por exemplo, de manhã, quando estou a tomar o pequeno-almoço. Hoje em dia, a maior parte das vezes, faço teletrabalho, mas se estiver a apanhar o metro, leio nessa altura. Talvez seja eu a fazer o jantar e esteja à espera que algo ferva; se for a minha noite de estar com a minha filha e ela estiver a adormecer, leio. Pequenos intervalos de tempo.

Objectivo para 2024: 203 livros. É mais ou menos o que eu leio num ano. Se fosse para ler entre 250 e 300, seria provavelmente um verdadeiro desafio, para o qual teria de definir uma estratégia.

Paul Scott, reformado

Lê mais de 350 livros num ano

Objectivo para 2024: 400 livros. No ano passado, li 388. No ano anterior, 350. Por isso, vou ver se é possível chegar aos 400. Acho que vou conseguir. Digo, meio a brincar, que isto compensa uma má educação numa escola pública norte-americana. Entro numa espiral sobre um assunto que "aprendi" nas aulas. Em parte, culpo os textos que nos davam — quando li sobre o fenómeno Dust Bowl na escola, foi apenas um parágrafo. Por isso, comecei com um livro de ficção, o livro de Kristin Hannah, e depois li o livro de não-ficção de Timothy Egan. Isto levou-me a ler sobre a conservação do solo e depois sobre as pradarias.

Como: Quando estava a trabalhar, lia 100 livros por ano porque viajava bastante, provavelmente 250 dias por ano. Isto foi antes de estarmos todos online e antes de se poder fazer qualquer trabalho num avião. As pessoas perguntam-me: "Andas a jogar muito mais golfe desde que te reformaste?" Mas agora que posso ir ao golfe todos os dias, o que prefiro fazer é ler. A pandemia cristalizou a forma como eu queria passar o meu tempo livre. Não havia nada na televisão. De repente, tinha este tempo livre das 4h30 às 8h30 da manhã e pensei: "Bolas, eu deveria mesmo passar mais tempo a ler".

O que faço é ler cerca de 350 a 400 páginas por dia. Ontem, li um livro que tinha cerca de 600 páginas, em parte porque o queria acabar. Não queria perder mais tempo com ele. Normalmente, tenho três a quatro boas horas de manhã e depois tenho algumas horas à tarde ou ao início da noite. Temos de dizer a nós próprios: "Esta altura do dia é sagrada." Quando eu treinava vendedores, uma das coisas que as pessoas não gostavam de fazer era telefonar sem aviso. Eu dizia-lhes: "Se querem ser bons nisso, têm de marcar no vosso calendário e certificar-se de que cumprem o calendário." Por isso, aplico isso à leitura.

Dica profissional: investir tempo na fase inicial para ganhar impulso. Se queremos mesmo ler um livro, temos de entrar nas primeiras cem páginas, 200 páginas. Antigamente, não sei dizer quantos livros começava e lia 15 páginas num dia, e no dia seguinte lia as mesmas 15 páginas, só para tentar entrar no livro. Se eu conseguir começar uma grande parte de um livro, é muito mais fácil terminá-lo rapidamente.

Allison Wack, veterinária

Lê cerca de 300 livros por ano.

Como: Ouço sobretudo audiolivros. De vez em quando, leio um livro em papel, mas é muito difícil — estou sempre a correr, especialmente com dois filhos pequenos; também faço muito voluntariado. Tenho praticamente os auscultadores sempre ligados quando estou em casa, a fazer tarefas ou a preparar o jantar. Numa hora, consigo ler três horas de um livro (ouço tudo a 3x de velocidade, não te sintas intimidado por isto! Consegue-se lá chegar).

Dica: Ver se a biblioteca tem acordos com outras bibliotecas da região, que possam emprestar as suas colecções. Tenho um clube de leitura e fizemos um passeio muito divertido em que fomos todos juntos a todas as bibliotecas para arranjar cartões. Acho que tenho oito?

Objectivo para 2024: Pelo menos 300 livros.

Vivian Taylor, blogger de livros

Lê 365 livros por ano.

Fico admirada com as pessoas que têm empregos a tempo inteiro, que têm filhos, ou que são casadas ou estão numa relação séria e têm todas as responsabilidades relacionadas com isso. E ainda arranjam tempo para ler! Essas pessoas, para mim, são espantosas.

Como: Mudei-me para a Virgínia Ocidental para cuidar dos meus pais idosos em 2008. Inicialmente, o meu objectivo anual eram 200 ou 250 livros. Não eram números muito grandes, porque eu estava muito ocupada a levar o meu pai a consultas médicas. Levantava-me normalmente por volta das 6h, depois lia durante cerca de uma hora antes de tirar o meu pai da cama. Depois de o deixar na diálise, tinha duas ou três horas para ler antes de ir buscá-lo e levá-lo para casa e pô-lo confortável para o resto do dia. Quando saía, tinha o resto do dia para me dedicar à leitura. Leio das 18h às 23h ou meia-noite.

Para mim, não é apenas um óptimo escape, é o meu autocuidado. Os meus cuidados pessoais consistem em aumentar a minha biblioteca doméstica e ler livros. Descobri que os livros electrónicos funcionam melhor para mim. Sofro de enxaquecas crónicas, por isso há dias em que não consigo ler. Mas ler digitalmente significa que posso mudar a cor do fundo, posso aumentar o tamanho da letra e, como estou a envelhecer, isso é uma grande vantagem. Eu colecciono livros físicos. Há alguns livros em que tenho uma edição em capa mole, capa dura, o livro digital e um audiolivro. Furious Hours da Casey Cep é um deles.

Objetivo para 2024: 365 livros. Todos os anos, a única resolução que faço é: "Este vai ser o ano em que não vou reler muitos dos meus livros favoritos." E nunca passo da segunda semana de Janeiro! Leio toda a série In Death, de J.D. Robb, de dois em dois anos. Embora esteja muito familiarizada com a série, as personagens, a acção e tudo o mais, pegar nesses livros é como encontrar velhos amigos outra vez.

Rachel Dawson, gestora de redes sociais

Lê entre 150 e 200 livros por ano.

Depois da faculdade, demorei algum tempo a encontrar o caminho de volta à leitura por diversão. Em 2015, estabeleci o meu primeiro objectivo, que era ler 50 livros. Ultrapassei esse objectivo (li cerca de 80 livros) e, todos os anos, tenho aumentado os meus números. Ajuda-me ter um número pelo qual lutar.

Como: Acompanho as minhas leituras através de algumas aplicações diferentes e escrevo muitos livros num diário. Tenho uma folha de cálculo na qual coloco todos os meus números e que regista a percentagem que me falta para atingir o meu objectivo. Também muda de cor consoante estou mais ou menos atrasada. Todos os meses, à medida que vou lendo, empilho os meus livros; esse sinal visual também é motivador para mim.

Criar conteúdos sobre livros é um passatempo que se tornou numa fonte de rendimento. Ganho dinheiro com parcerias com marcas, um clube de leitura e um Substack. É dinheiro que ponho nas poupanças ou no meu cartão de crédito. Nos círculos que frequento na Internet há muita comparação, e ficamos apanhados por ela e sentimos que temos de acompanhar ou ler todos os livros populares assim que saem, ou ler várias centenas de livros para sermos impressionantes.

Objectivo para 2024: 12 livros. Estava a dar por mim a procurar livros muito curtos, livros muito leves e fofos, só para tentar acabar algo rapidamente, para acrescentar outro livro à pilha. Revisitei os livros da American Girl da minha infância, que são tão pequeninos.

Este ano já atingi o meu objectivo de leitura. Posso esquecer isso. Quero mesmo dar prioridade aos livros que interessam, aos livros de qualidade e aos livros de autores diversos. Sempre tive tempo, mas não me sentia como tal.

Dica profissional: Encontra uma aplicação de leitura. Se eu colocar a aplicação na mesma pasta do meu telemóvel onde está o Instagram, é um estímulo útil: e se eu ler durante alguns minutos em vez de estar a fazer scroll?

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post