Esquece o Goodreads: estas são as melhores apps para leitores

Quando Karen Ben-Moshe, 43 anos, soube que a Amazon era proprietária do Goodreads — a aplicação que utilizava para registar os hábitos de leitura — começou a procurar uma alternativa. "Não gosto do monopólio que a Amazon tem sobre as nossas vidas e os nossos gastos", começa por explicar a gestora de um programa de saúde pública em São Francisco, nos Estados Unidos.

O Goodreads, que foi adquirido pela Amazon em 2013, é uma das aplicações de crítica de livros mais populares. (O fundador da Amazon, Jeff Bezos, é proprietário do The Washington Post.)

No entanto, também está a ser alvo de críticas pela tecnologia desactualizada e com erros e pela fraca moderação de conteúdos. E, à medida que isto acontece, surgem outras alternativas de sites de livros no mercado.

Alguns utilizadores não gostam do facto de a Amazon utilizar os dados do Goodreads para informar o negócio de venda de livros que tem. E os escritores alegam que a aplicação não faz o suficiente para combater o "bombardeamento de críticas" e o assédio de que dizem ser alvo. A vice-presidente de marketing e editorial do Goodreads, Suzanne Skyvara, afirmou que a empresa expandiu a equipa de apoio ao cliente e acrescentou uma funcionalidade que interrompe a submissão de comentários durante "actividades invulgares", como os ataques de críticas.

Se quiseres uma solução menos controversa ou que respeite mais a privacidade da tua lista de livros a ler, estas são quatro das nossas aplicações favoritas para os desertores do Goodreads. Mas atenção: lembra-te que sempre que pesquisares numa base de dados associada — como a Google, Apple Books ou Amazon — a uma destas quatro aplicações, estas empresas vão saber o que procuraste.

StoryGraph

Karen Ben-Moshe acabou por mudar para a StoryGraph, uma aplicação semelhante ao Goodreads mas que não partilha dados com a Amazon.

Em comparação com app de Jeff Bezos, a StoryGraph, que tem versões para iOS e Android, dá menos importância às avaliações dos leitores e mais às métricas pessoais e recomendações automáticas. A primeira sugestão é o livro Parakeet, de Marie-Helene Bertino.

O separador stats (estatísticas) gera análises mensais ou anuais dos teus hábitos de leitura e inclui dados divertidos como o teu estado de espírito e o género que mais gostas de ler. A par disto, os teus gráficos coloridos são mais partilháveis do que os relatórios anuais do Goodreads.

No entanto, se utilizas as aplicações de livros principalmente para conheceres outros leitores, a StoryGraph pode não ser para ti. Ainda assim, a app tem perfis de utilizador e podes convidar amigos para uma "leitura em conjunto". Para o fazeres, basta ires à página de um livro, tocares nos três pontos e seleccionares "iniciar uma leitura em conjunto". Ou faz uma pesquisa no separador "comunidade" para veres os readalongs activos, ou seja os utilizadores que lêem em grupo.

A aplicação é gratuita, mas podes pagar 4,59 euros por mês ou 46 euros por ano para teres acesso a funcionalidades avançadas.

Para carregar os teus dados do Goodreads, procura a StoryGraph no motor de busca. De seguida, clica no ícone do teu perfil no canto superior direito, escolhe "Gerir conta" e, em seguida, "Importar Goodreads". Carrega o teu ficheiro .CSV e selecciona "Importar a minha biblioteca Goodreads".

LibraryThing

Se, além de livros, quiseres incluir música e filmes experimenta o LibraryThing. Este software tem aplicações básicas para iOS e Android, mas funciona melhor no motor de busca.

Pesquisa livros que já leste e outros que queres ler para os adicionares à tua biblioteca pessoal, ou procura os títulos na Amazon, no Overcat ou sites de livrarias. Também podes adicionar filmes e música da base de dados da Amazon.

O LibraryThing é gratuito e diz ter cerca de três milhões de utilizadores. As páginas detalhadas dos livros incluem links para tópicos de discussão relevantes, bem como sugestões de leituras semelhantes feitas por crowdsourcing. Se partilhares a tua localização no teu perfil, o site vai ligá-lo a pessoas, livrarias e bibliotecas locais.​

Reading List

Estás à procura de uma aplicação que te faça um inventário de livros sem a parte social? Experimenta a Reading List, disponível no iOS. Podes adicionar livros e deixar comentários que só tu podes ver.

Esta app é simples, mas inclui algumas funcionalidades desejadas, como estatísticas mensais e a opção de colocares um livro em "pausa" sem alterares as tuas métricas. O link para "comprar online" permite-te comprar a livreiros independentes através da Bookshop.org.

A Reading List funciona sem ligação à Internet, mas vais precisar de rede para adicionares novos livros que procuras no motor de busca do Google. Um argumento para quem gosta de privacidade: é gratuita ou, se quiseres ter funcionalidades extra, podes pagar quase dois euros por mês, 13 euros por ano ou 31 para o resto da vida.

BookWyrm

Ao contrário de outros sites para catalogar livros, o BookWyrm é descentralizado, o que significa que é propriedade dos utilizadores e não de uma entidade. (O mesmo acontece com a rede social Mastodon que é, provavelmente, o exemplo mais popular de plataforma descentralizada).

O BookWyrm é uma colecção de comunidades, mas a maior é a bookwyrm.social com cerca de 15 mil utilizadores. Criar uma conta é simples, e podes começar logo a seguir e avaliar livros.

A característica que torna este site diferente é o separador "livros" — um feed que mostra a actividade de outros utilizadores se estiverem a interagir com um livro da tua estante. É gratuito e só funciona na Web. É mais complicado do que as outras alternativas, mas é perfeito para quem procura um ponto de encontro online que não seja controlado por uma empresa.

Exclusivo PÚBLICO/ The Washington Post