Marta criou um cartão para teres descontos em livrarias independentes (do mundo inteiro)

Marta Carvalho sempre gostou de livros. Começou pelas histórias da Anita, depois descobriu o clássico de adolescência Uma Aventura e mais tarde tropeçou na ficção, na fantasia e na literatura histórica. Encontrou algumas obras quando vasculhava estantes de livrarias independentes, mas admite que comprou a maioria em lojas online.

Apesar de reconhecer que fazer compras sem sair de casa “é mais conveniente”, diz que nunca gostou de o fazer. Os livros transformaram-na em influencer. É conhecida no Instagram como Litulla, faz sugestões de leitura e não lhe parecia justo incentivar a compra em empresas maiores. “Enquanto criadora de conteúdos, falo com livrarias independentes que conheço em Portugal e noutros países e todas se queixam do mesmo: neste momento, a Amazon está a dominar a indústria literária e as livrarias têm muita dificuldade em manter as portas abertas”, explica em entrevista ao P3.

Decidiu que devia ajudar (ou pelo menos tentar) e a ideia de criar um cartão de membro como os que já existem para algumas marcas pareceu-lhe um bom ponto de partida. Mas há uma diferença: só podem ser usados nas livrarias independentes portuguesas e estrangeiras que aderiram ao projecto. Neste momento, são 16, no Canadá, França, Itália, Países Baixos, Espanha e Estados Unidos, além de Lisboa. As que tiverem disponibilidade podem oferecer um desconto entre 5 a 20%, um marcador de livros ou um simples café.

Cada cartão custa 13,95 euros (16,95 com portes), não tem custos associados nem mensalidade. No caso de Portugal, chega por correio dentro de uma semana e para ser usado basta mostrá-lo na caixa da livraria.

Foto Marta ou Litulla, como é conhecida no Instagram, criou os cartões para ajudar livrarias e leitores Litulla

“Sempre gostei muito do conceito de cartões e de pertencer a um clube. Pensei que se juntasse livrarias independentes de todo o mundo, se criasse esta cadeia, ia entusiasmar os leitores a visitarem estes espaços das cidades deles. E que pudessem levar o cartão quando viajassem para conhecerem outras livrarias que fazem parte desta comunidade”, destaca a jovem de 27 anos, de Lisboa.

Até agora, Marta enviou centenas de cartões para países como França, Itália, Espanha, Estados Unidos e, claro, Portugal. Lisboa é a única cidade com mais livrarias a aderir — três, por agora — a Fable, Greta e Buchholz, e mais pessoas a comprar cartões. O objectivo é conseguir ainda mais. E alargar a oferta a outras zonas.

“É uma das minhas prioridades. Estou a contactar livrarias que as pessoas me recomendam nas redes sociais. Tenho seguidores a pedir para o Porto e estou a tentar e estou a fazer o mesmo para o resto do país.”

Parceria gratuita com livrarias

Além de influencer, Marta também é consultora e gestora de marketing, por isso, sabe que para o negócio resultar, o cartão também tem de ser vantajoso para as livrarias, que precisam de vender. Esse foi um dos motivos que a levaram a tornar a fidelização das lojas gratuita.

Sempre que descobre ou lhe recomendam alguma, contacta-as por email e explica tudo isto. Pede apenas que adiram durante três meses e que não mudem as ofertas durante esse período de tempo. Se quiserem fazer parte da comunidade só têm que responder de volta, e quando quiserem acabar com a parceira ou alterar os benefícios basta avisar.

As ofertas que cada uma oferece estão no site do projecto. Em Portugal, a livraria Fable faz um desconto de 10% e oferece um café na compra de dois ou mais livros; a Greta também tem 10% de desconto e acrescenta um marcador de livros e a Buchholz 20%.

“O meu objectivo é ajudar as livrarias a manterem-se abertas. Claro que também é uma forma de fortalecer a minha comunidade e crescê-la, mas o principal é criar um sistema que beneficie tanto livrarias independentes como os leitores.”

Entre os planos futuros está a criação de uma plataforma online para que os cartões possam ser usados nos sites das livrarias. Abrir uma livraria independente ou escrever um livro ficam de fora. Pelo menos para já.