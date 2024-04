Aliado do primeiro-ministro pró-russo vence eleições presidenciais da Eslováquia

O antigo primeiro-ministro eslovaco Peter Pellegrini, aliado do actual chefe do Governo, Robert Fico, conhecido pelas suas posições pró-russas, venceu a segunda volta das eleições presidenciais da Eslováquia, realizada no sábado.

Pellegrini, líder do partido Hlas (A Voz) e presidente do Parlamento eslovaco, obteve 53,26% do total de votos, contra os 46,73% do seu opositor, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e candidato pró-europeu nesta eleição, Ivan Korcok. Pellegrini vai substituir Zuzana Caputova, também pró-europeia, que decidiu não se recandidatar.

Apesar de não ter poderes executivos, o Presidente da Eslováquia pode vetar legislações ou enviá-la para o Tribunal Constitucional e tem competências para nomear juízes para aquela instância judicial.

No seu discurso de vitória, no sábado à noite, Pellegrini disse que o Governo de Fico podia contar com o seu apoio, em vez de uma “oposição oportunista”. O partido do primeiro-ministro nacionalista de centro-esquerda e simpatizante da Rússia, Direcção - Social-democracia (Smer) venceu as últimas eleições legislativas, realizadas em Setembro do ano passado.

Durante a campanha do Smer para essas eleições, Fico prometeu acabar com o apoio militar da Eslováquia ao país invadido pela Rússia. Depois de vencer a votação, juntou-se ao Hlas e aos ultranacionalistas pró-russos do SNS para formar Governo.

Mais moderado que Fico, Pellegrini também apostou, no entanto, numa campanha semelhante à do primeiro-ministro, acusando o seu opositor de ser um belicista e de querer armar a Ucrânia a todo o custo.

“Farei tudo para que a Eslováquia permaneça sempre do lado da paz e não do lado da guerra”, prometeu, citado pela Reuters.

“É possível ganhar uma campanha retratando o outro como o candidato da guerra. Não esquecerei isto”, disse, por sua vez, Korcok, acrescentando que foram “o medo e o ódio” que decidiram o desfecho da votação.