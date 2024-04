Vulcão mais activo da Europa está a emitir anéis de fumo

O vulcão mais activo da Europa é novamente notícia, mas, desta vez, o monte Etna, na Sicília, captura a atenção pela expulsão de anéis perfeitos de fumo. O "truque" está a atrair turistas para a região italiana.

De acordo com especialistas em vulcanologia, este é um acontecimento raro, com origem numa abertura numa das crateras do monte Etna. É através dessa abertura circular que são expelidos vapores e gases em forma de anéis.

"Na manhã seguinte [à abertura], era evidente que estas 'baforadas' estavam a produzir um número impressionantes de anéis de vapor. Esta actividade continua deste então, emitindo-se centenas, se não milhares, destes anéis bonitos", descreve Boris Behncke, membro do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, numa publicação na rede social Facebook.

As imagens do fenómeno correram as redes sociais nos últimos dias, criando um misto de admiração e alguma inquietação. O monte Etna é, afinal de contas, o vulcão mais activo da Europa, tendo já causado grande disrupção no passado.

O incidente mais recente deu-se ainda em Agosto passado, com uma erupção a obrigar ao encerramento de aeroportos na zona, com a suspensão de descolagens e chegadas e o desvio de voos. Em Novembro, o vulcão entrou novamente em erupção – mas, desta feita, a actividade foi de curta duração.