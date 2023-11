Vulcão Etna entrou (outra vez) em erupção, mas já está “gradualmente a arrefecer”

Depois de levar ao encerramento de dois aeroportos em Agosto, o vulcão Etna voltou a entrar em erupção este domingo – apesar de ter sido por pouco tempo. A actividade deste famoso vulcão na ilha da Sicília, em Itália, durou menos de três horas – entre as 16h e as 18h30 (hora de Portugal continental) –, segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Itália. Nesse período, os rios de lava dirigiram-se para Sul e a visível coluna de fumo atingiu 4500 metros de altitude.

“Neste momento, a actividade eruptiva [do vulcão Etna] baixou e está gradualmente a arrefecer”, sublinhou o instituto italiano num comunicado publicado na manhã desta segunda-feira. Não há perigo para a população local.

O Etna é um dos vulcões mais activos na Europa e com uma presença constante nos noticiários da última década, já que entra em erupção várias vezes por ano – e até no mesmo mês. A última erupção tinha sido registada em Agosto deste ano, forçando ao cancelamento de todos os voos para os aeroportos de Catânia e Comiso, localizados na ilha da Sicília.

Na maioria das ocasiões, a actividade vulcânica do Etna não é preocupante, apenas com a emissão de cinzas e a criação de “fontes” de lava – tal como aconteceu na erupção deste domingo. Apesar do seu período activo actual, que já dura desde 2013, as erupções não têm afectado directamente a população local.

Pelo contrário, a ameaça de erupção vulcânica em Grindavik, na Islândia, conduziu à declaração de estado de emergência. Depois de mais de mil sismos serem registados este fim-de-semana na região islandesa, um pré-aviso da erupção, mais de 3000 pessoas foram retiradas da zona. O Instituto Meteorológico da Islândia apresenta como “provável” a existência de uma erupção vulcânica nos próximos dias.