Vulcão subaquático no Anel de Fogo entra em erupção em Vanuatu

Um vulcão subaquático ao largo da nação insular de Vanuatu entrou em erupção esta quarta-feira. Foi libertada uma nuvem de cinzas que atingiu uma altura de cerca de 300 pés (91,44 metros). As autoridades alertaram os moradores da ilha para ficarem longe.

Os moradores da ilha Epi, parte da pequena nação insular, relataram ter visto a erupção ao início da manhã desta quarta-feira. Algumas pessoas partilharam nas redes sociais fotografias de uma coluna comprida de fumo.

“Devido à actividade vulcânica contínua no vulcão submarino East Epi, com explosões freáticas, desgaseificação leve e emissões de cinzas, a zona de perigo corresponde a um raio de dez quilómetros ao redor do vulcão”, disse o Departamento de Meteorologia e Geo-riscos de Vanuatu, num post na rede social Facebook. “As últimas observações confirmaram que o cone vulcânico está a acumular com as emissões contínuas de cinzas”.​

O departamento disse não haver indicação de tsunami, mas alertou os moradores para ficarem em alerta para um possível grande terramoto ligado à erupção vulcânica, o que pode desencadear ondas destrutivas.

No início do ano passado, um vulcão subaquático entrou em erupção perto de uma outra nação insular do Pacífico, o Tonga. O fenómeno criou uma onda de choque que reverberou em todo o mundo. Foi enviada para a atmosfera uma nuvem de aerossóis, gás, vapor e cinzas, a uma altura de 36 milhas (perto de 60 quilómetros). A explosão desencadeou um tsunami global, danificou dezenas de casas e vitimou pelo menos três pessoas no Tonga.

“O vulcão criou uma das maiores perturbações no espaço que vimos na era moderna”, assinala Brian Harding, físico da Universidade da Califórnia (Estados Unidos). Este cientista e mais 75 fizeram uma análise das ondas atmosféricas causadas pela grande erupção, alguns meses após o fenómeno.

Tonga e Vanuatu ficam ao longo do Anel de Fogo (Ring of Fire), região muito extensa que circunda o oceano Pacífico. O Serviço Geológico dos Estados Unidos descreve-a como sendo a zona mais sísmica e com maior actividade vulcânica do mundo. Abriga cerca de 75% dos vulcões activos da Terra e é a fonte de cerca de 90% dos terramotos do mundo.

O vulcão que entrou em erupção na quarta-feira é um de uma série de cones activos e uma caldeira que entraram em erupção pela última vez em 2004, de acordo com a Rádio Nova Zelândia.​