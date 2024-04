Quase 400 pessoas marcharam no Porto “pela vida”. Federação pede que lei da eutanásia seja revogada

O rufar dos bombos, dos tambores e das caixas da fanfarra começava a ouvir-se pouco depois das 15h0 deste sábado no terreiro da Sé do Porto. Foi ali que se começaram a reunir os participantes da Caminhada pela vida, promovida pela Federação Portuguesa pela Vida (FPV) em 12 cidades portuguesas. De acordo com o balanço da Polícia de Segurança Pública (PSP) no local, terão sido entre 350 a 400 os participantes no Porto. “Deixa viver”, “Vida” e “Porquê morrer se já bate o coração” foram algumas das palavras de ordem que os manifestantes entoaram ao longo do percurso, que foi da Sé à Ribeira do Porto, passando pela Rua Mouzinho da Silveira.

