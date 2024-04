Atividade física na prevenção e tratamento da pessoa com obesidade

A obesidade é uma doença crónica, complexa, multifatorial, sujeita a recaídas, que aumenta o risco de mais de 200 doenças a longo prazo (diabetes, cancro, hipertensão arterial, osteoartrose, depressão, entre outras) e reduz a longevidade. Com uma prevalência na população adulta em Portugal de 68% de excesso de peso ou obesidade e de 29% de obesidade, constitui um importante problema de saúde pública com um impacto financeiro relevante equivalente a 0,6% do PIB e a 6% das despesas de Saúde em Portugal.

A intervenção direta nesta doença deve ser realizada na prevenção e no tratamento da pessoa com obesidade. Relativamente à sua prevenção, a adoção de um estilo de vida ativo visa incluir a prática de atividade física (AF) na rotina diária contribuindo para manter um peso saudável. Permite, também, mitigar ou retardar fatores de risco para a saúde como hipertensão arterial, aumento do colesterol LDL (prejudicial), redução do colesterol HDL (benéfico), descontrolo da glucose no sangue, sintomas de ansiedade e depressão, ou outros.

Quanto ao tratamento da pessoa com obesidade baseia-se em três pilares: terapêutica comportamental (estilo de vida), terapêutica farmacológica e terapêutica cirúrgica. A terapêutica comportamental deve ser parte integrante do tratamento complementada ou não com as outras. Para decidir o tratamento importa identificar a fase em que a pessoa se encontra: perda de peso ou manutenção do peso.

Na fase de perda de peso, a terapêutica comportamental através de um estilo de vida ativo com a prática regular de AF contribui para uma perda de peso saudável, isto é, redução de gordura e manutenção da massa muscular. Quando combinada com uma dieta adequada origina perdas de peso até 20% superiores às atingidas apenas com dieta. Além disso, a prática de AF ajuda a reduzir riscos para a saúde, controlar doenças associadas à obesidade e melhorar a aptidão física (cardiorrespiratória, força, flexibilidade, neuromotora e funcional) crucial para manter a autonomia.

Em relação à fase de manutenção do peso, a prática regular de AF é um preditor importante da probabilidade de manter o peso atingido e de evitar recaídas conducentes à recuperação do peso perdido.

A prática regular de AF apresenta, ainda:

— Benefícios ao longo do ciclo de vida, isto é, em idade pediátrica, idade adulta, idade sénior e também durante a gravidez e pós-parto;

— Um efeito seletivo sobre indicadores fisiológicos, fazendo com que melhorem quando são desfavoráveis à saúde e mantendo quando são saudáveis (por exemplo, controlo e redução da pressão arterial na hipertensão arterial, mas estimulando a manutenção quando a pressão arterial está saudável);

— Um efeito de dose-resposta em indicadores de aptidão física, fisiológicos e psicossociais, i.e., os benefícios para a saúde aumentam com o incremento da dose de AF (por exemplo, o aumento da duração ou intensidade de AF cardiorrespiratória — dançar ou natação, origina maiores melhorias nos valores de colesterol, perímetro da cintura e sintomas de ansiedade);

— Um efeito cumulativo que permite que os benefícios da prática de AF resultem do somatório dos vários momentos de AF realizados ao longo do tempo (por exemplo, os benefícios da prática de três períodos de dez minutos de exercício fracionados ao longo do dia são semelhantes aos obtidos durante 30 minutos contínuos), pelo que todos os minutos de prática de AF contam e mais vale fazer pouco do que nada;

— Benefícios que vão muito para além do número na balança pois, mesmo que o peso corporal não diminua, as melhorias de aptidão física (por exemplo, diminuição da gordura corporal, ganho de massa muscular, aumento da força), fisiológicas (por exemplo, melhoria da glicemia e da sensibilidade à insulina) e psicossociais (por exemplo, aumento da autoestima e diminuição de sintomas depressivos) manifestam-se na mesma.

Mas, para que os benefícios para a saúde sejam efetivos e seguros, a prática de AF deve ser personalizada considerando a idade, condição de saúde, nível de intervenção (prevenção ou tratamento), aptidão física, grau de funcionalidade motora, preferências pessoais, disponibilidade de tempo e financeira, entre outras. Recomenda-se, assim, a intervenção de um fisiologista do exercício especialista em obesidade, com competências para avaliar, prescrever e acompanhar a prática de AF, interagindo com os restantes elementos da equipa multidisciplinar de saúde, maximizando os benefícios a atingir, ao mesmo tempo que é garantida a segurança e o bem-estar do praticante.

Para iniciar a prática de AF sozinho/a:

Escolha uma atividade que goste ou queira experimentar:

Tem inúmeras opções disponíveis (caminhar em contacto com a natureza, andar de bicicleta, musculação, tai-chi, etc.), escolha algo prazeroso para si e que se encaixe na sua rotina.

Comece de forma lenta e progrida gradualmente:

Pratique AFs que o seu corpo consiga suportar de forma saudável, sem dor. Comece com intensidade leve e aumente progressivamente a duração ou a intensidade.

Convide amigos ou familiares para fazerem AF consigo:

Com companhia é mais divertido e motivante.

Consulte um médico antes de iniciar um programa de exercício físico:

É importante fazer um ckeck-up e verificar se existe alguma contraindicação para essa prática.

Limitar o tempo diário passado em comportamento sedentário deve ser, também, um objetivo, implementando estratégias para a sua redução no trabalho e em casa. Coloque como limite de seis a oito horas sentado/a por dia, reduzindo 30 minutos de cada vez até atingir esta recomendação. Realizar intervalos ativos de dois a cinco minutos após cada hora sentado/a através de alongamentos musculares ou outros exercícios sentado/a ou em pé junto à secretária, ou caminhando, permite adicionar benefícios e reduzir riscos para a saúde.

Neste Dia Mundial da Atividade Física importa, pois, reafirmar o compromisso de combater a obesidade, promovendo estilos de vida ativa como uma das abordagens fundamentais para a prevenção e tratamento da pessoa com obesidade.

A autora escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990