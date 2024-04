Peritos propõem aumentos para todos os pensionistas ao ritmo da inflação

A Comissão para a Sustentabilidade da Segurança Social propõe a alteração do mecanismo automático de actualização das pensões e quer que todas as reformas, independentemente do seu valor, sejam aumentadas em linha com a inflação. O objectivo é “assegurar a manutenção do poder de compra a todos os pensionistas”, lê-se na versão preliminar do Livro Verde sobre a sustentabilidade do sistema previdencial divulgado pelo Expresso e a que o PÚBLICO também teve acesso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt