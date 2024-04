Cascais recebe concurso internacional de ópera entre os dias 6 e 14 de Abril

O Cascais Ópera – 1.º Concurso Internacional de Canto começa este sábado e envolve 47 candidatos de vários países. A final será no Teatro Nacional de São Carlos, no dia 14.

Foi anunciado de forma sui generis ainda em finais de 2023, com uma flash mob operática: meia centena de elementos do Coro Sinfónico Lisboa Cantat misturaram-se entre os muitos clientes do Mercado de Cascais e, entre frutas e legumes, ali começaram a cantar Verdi. E assim foi anunciado o Cascais Ópera – 1.º Concurso Internacional de Canto, que decorrerá entre os dias 6 e 14 de Abril em diversas salas e palcos da vila: o Centro Cultural de Cascais, a Casa das Histórias Paula Rego e o Museu Condes de Castro Guimarães.

Segundo a organização do concurso, foram recebidas mais de duzentas candidaturas de 39 países, sendo seleccionados 47 candidatos para as provas que agora se iniciam. Ainda segundo a organização, um júri (“apaixonado e exigente, composto por figuras proeminentes do mundo da ópera, importantes cantores líricos, incluindo directores de algumas das mais prestigiadas casas de ópera da Europa, como as Óperas Estaduais de Viena e Munique, o Teatro Nacional de São Carlos e a Ópera Nacional da Sérvia”) seleccionará oito candidatos que chegarão à final, marcada para 14 de Abril no Teatro Nacional de São Carlos (17h), em Lisboa. Ali, acompanhados pela Orquestra Sinfónica Portuguesa sob direcção do maestro Tom Woods, prestarão as derradeiras provas, candidatando-se assim a vários prémios.

Para o vencedor oficial da competição, há um prémio atribuído pela Égide – Associação Portuguesa das Artes, com o valor pecuniário de 10 mil euros e um contrato no Teatro Nacional de São Carlos. Há também um Primeiro Prémio “Teresa Berganza”, para voz feminina ou contratenor, atribuído pela Fundação “la Caixa” em colaboração com o BPI (7500 euros); e um Primeiro Prémio “Maurício Bensaúde”, para voz masculina (de idêntico valor), seguido de Segundo e Terceiro Prémios (5000 e 3500 euros, respectivamente). A acrescentar a estes, haverá um Prémio Melhor Cantor até 25 anos (2500 euros) e um Prémio do Público RTP (1500 euros), a atribuir “pelos membros do público durante a final”.

Aos prémios com valor pecuniários, juntam-se ainda outros, garantindo contratos para a Ópera Nacional – Novi Sad – da Sérvia; para a edição de 2025 do Festival Internacional de Música de Marvão (FIMM); para a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras; e para o Festival de Música de Mafra “Filipe de Sousa”. Durante o concurso, haverá ainda no dia 11 de Abril (21h30) uma Gala de Homenagem a Teresa Berganza (1933-2022) no Casino do Estoril, na qual marcará presença a filha da celebrada mezzo-soprano, Cecilia Berganza.

As primeiras provas decorrerão no Centro Cultural de Cascais, dia 7 das 10h às 19h e no dia 8 das 10h às 13h, abertas ao público mediante lotação da sala. E as semifinais decorrerão no mesmo espaço e nas mesmas condições nos dias 10 (11h às 18h) e dia 11 (10h às 15h). As masterclasses, sujeitas a inscrição prévia, decorrerão nos dias 9, das 11h às 18h (na Casa das Histórias Paula Rego, com Aleksandar Nikolić; e no Museu Condes Castro Guimarães, com Sergei Leiferkus) e no dia 12, das 11h às 18h (na Casa das Histórias Paula Rego, com Jorge Balça; e no Centro Cultural de Cascais, com Anna Samuil).