André Villas-Boas questiona SAD sobre finanças do FC Porto

Em 32 perguntas distribuídas por cinco temas, André Villas-Boas pediu esclarecimentos detalhados à SAD do FC Porto sobre as finanças do clube – questionando também se este está em condições para continuar a cumprir as regras do fair play financeiro da UEFA. O PÚBLICO teve acesso à carta enviada pelo candidato à presidência, correspondência datada de 14 de Março, sendo que, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, ainda não foi recebida qualquer resposta.

Uma das principais preocupações de André Villas-Boas nesta missiva prende-se com a antecipação de receitas. A mais recente operação nesta rubrica foi comunicada em Fevereiro passado e diz respeito às receitas televisivas, com os “dragões” a encaixarem 54,3 milhões de euros para “liquidar responsabilidades” inerentes à actividade operacional. O candidato à presidência questiona agora qual é a taxa de juro paga pelos portistas neste negócio, procurando saber se o FC Porto tenciona num futuro próximo (até às eleições de 27 de Abril) antecipar a totalidade das receitas do contrato assinado com a Altice.

O Estádio do Dragão é outro ponto de preocupação para André Villas-Boas. Na carta enviada à SAD, o ex-treinador pergunta qual é o período de vida útil remanescente do estádio, abordando a reavaliação feita ao recinto que permitiu aumentar a valorização deste activo – operação comunicada na apresentação do último relatório e contas. A renda paga pela utilização à EuroAntas irá agora aumentar? Se sim, para que valor?

André Villas-Boas questiona também a administração sobre a ligação à empresa Quadrantis, gerida por João Rafael Koehler, empresário que se tornará vice-presidente do FC Porto caso Jorge Nuno Pinto da Costa vença as eleições. O ex-treinador procura saber se estão a ser planeadas mais operações de antecipação de receitas, tentando perceber se estes negócios têm como contraparte fundos geridos pela Quadrantis, nomeadamente o Quadrantis Private Equity.

O candidato questiona ainda se o FC Porto cumpriria a 31 de Março todos os requisitos para “escapar” ao fair play financeiro da UEFA, regime restritivo a que os "azuis e brancos" estiveram sujeitos durante seis anos.

André Villas-Boas concorre às eleições do FC Porto. O acto eleitoral está marcado para 27 de Abril e terá dois outros candidatos: o actual presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa, bem como o empresário Nuno Lobo. O ex-treinador e o histórico dirigente concentram as atenções, prevendo-se um possível novo recorde de votação na história do clube.

Apesar de o período de campanha eleitoral ainda não ter sido oficialmente inaugurado, todos os candidatos já marcaram presença em várias casas do FC Porto, procurando divulgar junto dos sócios portistas os planos para o futuro do clube.

Depois de Pinto da Costa apresentar os planos para a nova academia do clube, infra-estrutura projectada para a Maia, será a vez de André Villas-Boas apresentar os projectos para um centro de alto rendimento, complexo pensado para o Olival, Vila Nova de Gaia. O ex-treinador fará esta apresentação em Lisboa, na noite desta terça-feira.