André Villas-Boas: “É demasiado fácil desmentir Pinto da Costa”

Depois de Pinto da Costa ter acusado André Villas-Boas de incorporar na lista pessoas “com interesses televisivos e na venda de jogadores”, o candidato à presidência devolveu a acusação ao presidente portista, num raro momento de crítica directa ao dirigente – chegando mesmo a dizer que é “demasiado fácil desmentir Pinto da Costa”.

“Torna-se fácil desmentir o presidente por várias razões. Em primeiro lugar, porque pessoas do seu entorno estiveram envolvidas em comissões no negócio Altice, relativamente aos direitos televisivos. Depois, porque pessoas ligadas à sua futura lista estão vinculadas com a proposta da centralização de direitos televisivos. Em terceiro lugar, porque é claramente visto ao longo de vários anos que o FC Porto se tornou um entreposto de negociação com determinados agentes com acesso a negociações privilegiadas no seio do clube. Tudo isto é demasiado fácil de desmentir”, responde André Villas-Boas.

O candidato à presidência do FC Porto diz que tem o objectivo de liderar uma campanha “pela positiva”, pedindo que não seja iniciada uma “guerra suja” marcada por um “chorrilho de falsidades e de mentiras que não beneficiam o FC Porto”.

André Villas-Boas foi ainda questionado sobre as palavras de Pinto da Costa sobre a mais recente vitória contra o Benfica, no passado domingo, por 5-0. O ex-treinador liderou os portistas em 2010-11, conseguindo uma vitória pelo mesmo resultado sobre as "águias" no Dragão. O actual presidente enalteceu o triunfo do passado domingo face ao conseguido em 2010, por considerar que esta vitória "teve o trabalho do treinador", relembrando o plantel "soberbo" à disposição de Villas-Boas. O agora candidato concorda com a qualidade da equipa, mas deixou uma farpa ao dirigente.

"A equipa de 2011 era uma máquina trituradora, feita de grandes jogadores. É uma época que está marcada para sempre na memória dos portistas, por muito que o senhor presidente queira que ela desapareça da sua história", acusou.

André Villas-Boas foi ainda questionado se uma boa prestação da equipa de futebol até 27 de Abril pode jogar contra a candidatura – na medida em que pode significar o crescimento do apoio a Pinto da Costa, André Villas-Boas diz que todos são portistas, elogiando Sérgio Conceição por ter mantido a equipa concentrada e à margem da discussão eleitoral. Caso vença as eleições, o objectivo passa por tornar a transição para a nova direcção “o mais suave possível”.

“Quero que o projecto desportivo do clube aconteça da forma mais suave possível. A minha grande mais-valia está relacionada com a vertente desportiva, fui treinador adjunto, treinador principal e scouter. Serei sempre um presidente preocupado em suportar devidamente todas as estruturas que envolvem a parte desportiva do clube. Quero que essa transição seja o mais suave possível e possa permitir ao FC Porto lutar imediatamente pelos títulos, ao sermos eleitos”, reitera.