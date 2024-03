Empresa de “vice” de Pinto da Costa ligada a fundo com plano para comprar clubes

João Rafael Koehler nega qualquer intervenção directa da empresa no fundo KickOff. Contudo, se Pinto da Costa vencer eleições, candidato a “vice” do FC Porto adianta que se afastará da Quadrantis.

Uma participação maioritária na SAD do Estrela da Amadora será o ponto de partida para o KickOff, um fundo de capital de risco fechado que planeia, em menos de uma década, comprar clubes de futebol e academias em quatro continentes. Este projecto recentemente idealizado tem ligações à Quadrantis, empresa fundada e administrada pelo empresário João Rafael Koehler – que se tornará vice-presidente do FC Porto em caso de vitória eleitoral de Pinto da Costa a 27 de Abril. Na apresentação do fundo KickOff a potenciais investidores, documento disponível para download no site da Quadrantis, a entidade de Koehler é apresentada como gestora do fundo de investimento, usando-se ainda a cara e currículo do membro da lista de Pinto da Costa para conferir credibilidade ao fundo de investimento desportivo. O empresário, contudo, diz ao PÚBLICO que a ligação começa e acaba aí, negando qualquer interferência pessoal ou empresarial neste fundo.