FC Porto anuncia fim das limitações com o fair play financeiro da UEFA

A SAD do FC Porto vai sair do regime de fair play financeiro da UEFA, anunciou nesta terça-feira o administrador Fernando Gomes, após o actual campeão da I Liga de futebol ter registado lucros de 20,765 milhões de euros (ME) na época 2021/22.

“Cumpridas as regras, o FC Porto fica definitivamente fora dos constrangimentos do fair play financeiro. Terminou. Foram quatro anos de exigências feitas com base no acordo celebrado com a UEFA, que foi integralmente cumprido nesta apresentação de contas. A partir daqui, o FC Porto deixa de ter quaisquer constrangimentos nesse sentido”, frisou o administrador com o pelouro financeiro, durante a sessão de apresentação das contas.

Perfazendo os requisitos de estabilidade financeira para abandonar esse mecanismo de controlo das contas dos clubes aplicado pela UEFA, o FC Porto consumou o segundo melhor resultado líquido consolidado de sempre, evitando uma “penalização duríssima”.

“Acordámos um programa com a UEFA, mas o seu incumprimento dificilmente nos traria novas negociações. Deram-nos uma possibilidade e um prazo para recuperar. Se o FC Porto não o tivesse feito, seria seriamente penalizado e isso passava por estar impedido de participar nas competições europeias, algo absolutamente essencial sob o ponto de vista económico e financeiro, mas também competitivo”, argumentou Fernando Gomes.

Em 2 de Setembro, a SAD presidida por Jorge Nuno Pinto da Costa assegurou que já tinha superado os objectivos definidos no acordo de fair play financeiro com a UEFA, que ameaçou excluir os “azuis e brancos” das provas continentais nas próximas três épocas.

“Tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes em Outubro”, explicou o conselho de administração da SAD, em comunicado emitido no sítio oficial dos “dragões” na Internet.

No mesmo dia, também em comunicado, o organismo regulador do futebol europeu tinha anunciado que o FC Porto “incumpriu ligeiramente” as condições do fair play financeiro.

“Em consequência, o Comité de Controlo Financeiro da UEFA decidiu aplicar uma multa de 100.000 euros e excluir o clube das competições europeias para as quais se venha a qualificar nas próximas três épocas, a não ser que o resultado agregado nos exercícios financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 estejam em conformidade com os requerimentos de “break-even” [equilíbrio financeiro]”, referiu a UEFA, através do sítio oficial na Internet.

Os resultados consolidados do FC Porto “vão ser enviados este mês”, na esperança de que o organismo regulador do futebol europeu formalize em breve a saída dos campeões portugueses do regime de vigilância financeiro, que tem vigorado desde Junho de 2017.

Em 2021/22, a equipa liderada por Sérgio Conceição arrebatou o 30.º título de campeão nacional e a 18.ª Taça de Portugal, mas foi afastada na fase de grupos da Taça da Liga e da Liga dos Campeões, para além de ter alcançado os oitavos-de-final da Liga Europa.