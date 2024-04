Em Albergaria-a-Velha, substituíram-se eucaliptos por espécies autóctones

A Câmara de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, promoveu a substituição de eucaliptos por 300 espécies autóctones num terreno na zona serrana do Município, informou fonte municipal nesta segunda-feira.

De acordo com uma nota de imprensa, decorreu no lugar de Telhadela, em Ribeira de Fráguas, uma plantação "com 300 espécies autóctones em substituição de eucaliptos e infestantes".

A reflorestação foi feita num terreno adquirido pela câmara e contou com a participação de estudantes, Protecção Civil, bombeiros, GNR e Núcleo de Protecção Ambiental, com a coordenação da Associação BioLiving.

"Ao reforçar as manchas verdes com a reflorestação, aumentou a resiliência da área florestal e reduziu a vulnerabilidade dos solos, promovendo ainda a restauração da biodiversidade local", salienta a nota.

Além de Telhadela, também no Monte da Senhora do Socorro decorreram trabalhos de reflorestação, com a participação de alunos do Agrupamento de Escolas de Albergaria-a-Velha.

Ali foram plantadas mais de 60 árvores, designadamente sobreiros e carvalhos, entre ofertas da autarquia e árvores resultantes de sementeira feita em Outubro na escola.

A plantação mobilizou cerca de 60 alunos, acompanhados por cinco professores, que contaram com o apoio técnico da equipa de jardinagem da autarquia.

A iniciativa decorreu no âmbito do projecto "EMRC – disciplina carbono zero" que desde há cerca de uma década procura sensibilizar os alunos para o cuidado com a natureza.

Segundo a autarquia, uma dezena de agricultores e gestores de projectos de Portugal, Roménia e Itália visitaram o concelho, no âmbito do projecto europeu AGERECO.

A comitiva visitou a Horta Biológica da Lapa, constituída por 24 talhões recentemente distribuídos, onde foi feita a sementeira de hortícolas, ervas aromáticas, legumes e outros alimentos. Foi ainda dado a conhecer aos visitantes o projecto de compostagem e a demonstração de boas práticas.