Farmacêutica japonesa alvo de buscas devido a cinco mortes ligadas a produto com arroz vermelho

Cinco pessoas morreram no Japão depois de terem tomado um suplemento dietético à base de arroz fermentado vermelho da Kobayashi. Autoridades de saúde acham que a causa está na levedura.

As autoridades de saúde japonesas estão a realizar buscas a uma fábrica da Kobayashi, uma farmacêutica sediada no país, depois de a empresa ter relatado o registo de cinco mortes possivelmente ligadas a suplementos dietéticos com base em arroz fermentado vermelho.

O Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar e a cidade de Osaka inspeccionaram a fábrica de Osaka que produziu os suplementos que contêm levedura vermelha Beni-Koji, suspeita de ter causado danos à saúde, disse um funcionário do ministério.

A fábrica, que produziu o produto até Dezembro, foi encerrada devido à deterioração das instalações, segundo a imprensa japonesa. Yuko Tomiyama, responsável pelas relações com os investidores da Kobayashi, disse à emissora pública NHK que a empresa tenciona lidar abertamente com o assunto e cooperar plenamente com a investigação.

A Kobayashi declarou na sexta-feira que estava a investigar uma suspeita de ligação entre os produtos e os seus efeitos nos rins, uma vez que recebeu relatos de doenças renais relacionadas com os produtos.

Até à noite de quinta-feira, 114 pessoas tinham sido hospitalizadas e cinco tinham morrido depois de terem tomado os suplementos, que eram comercializados para ajudar a baixar os níveis de colesterol, segundo a empresa.

O secretário-geral do Governo japonês, Yoshimasa Hayash, criticou a empresa na terça-feira pela sua lentidão de resposta, afirmando ser lamentável que a Kobayashi tenha demorado dois meses a anunciar os impactos dos seus produtos na saúde.

Nos últimos dias, a empresa tem estado a recolher produtos com Beni-Koji após ter recebido relatos de doenças renais. Os seus produtos são também consumidos em países como a China e os meios de comunicação social japoneses afirmaram que foi registado um caso de insuficiência renal aguda em Taiwan.

Uma associação chinesa de consumidores instou os consumidores a deixarem de utilizar os produtos afectados, afirmando estar preocupada com o risco dos produtos Kobayashi, noticiou a imprensa estatal na sexta-feira.

O Beni-Koji contém Monascus purpureus, um bolor vermelho que é também utilizado como corante vermelho em alguns alimentos. O ácido puberúlico — um potente agente antibacteriano e anti-malárico que pode ser produzido a partir do bolor azul e que pode ser tóxico — foi encontrado num lote dos produtos que causaram queixas de saúde, disseram os meios de comunicação japoneses.