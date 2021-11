Há um prémio de 10 mil euros para projecto de investigação sobre doença renal crónica

Pela segunda vez, a Associação Nacional de Centros de Diálise (ANADIAL) e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) unem-se para atribuir um prémio de investigação na área da nefrologia. Com o valor de 10 mil euros, o prémio da edição de 2021 tem como tema “Uma perspectiva integrada do tratamento da doença renal no sistema de saúde português – interacção e complementaridade entre os diferentes intervenientes e modalidades de tratamento”. As candidaturas estão abertas até 31 de Dezembro.

Com atribuição anual, a iniciativa visa “incentivar a realização de estudos clínicos e avaliações epidemiológicas na área da insuficiência renal crónica”, lê-se no comunicado de imprensa em que se anuncia o lançamento do prémio. “Pretendemos encorajar a realização de trabalhos científicos que contribuam para o estudo e diminuição da grande prevalência de portugueses com doença renal crónica, sobretudo nos estádios mais avançados. Por outro lado, queremos ajudar a colmatar a ausência de investigações clínicas e estudos epidemiológicos nesta área”, explica o presidente da ANADIAL, Jaime Tavares.

Os trabalhos candidatos, segundo o regulamento, podem ser análises interinas de estudos epidemiológicos em curso, desde que estejam previstas no desenho do estudo e os resultados sejam relevantes, e “serão diferenciados positivamente os estudos já publicados ou aceites para publicação em revistas científicas, com revisão por pares, nacionais ou internacionais”.

Aníbal Ferreira, presidente da SPN, refere que a doença renal crónica está “em crescimento em Portugal”. Por isso, o prémio, “o maior na área da nefrologia”, procura “estimular a investigação científica e distinguir os investigadores portugueses que estão dedicados a encontrar resposta para os problemas que estamos a enfrentar”, cita a nota de imprensa enviada ao P3.

As candidaturas devem ser submetidas por email e, posteriormente, serão avaliadas por um júri composto por três membros da comissão científica da ANADIAL e dois da SPN.