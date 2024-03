Putin garante que não planeia atacar países da NATO

Num encontro com pilotos da Força Aérea, o Presidente russo disse estar convicto de que o envio de caças F-16 para a Ucrânia não irá ter impacto no campo de batalha.

O Presidente russo, Vladimir Putin, voltou a aludir a uma hipotética guerra entre a Federação Russa e a NATO, mas garantindo que Moscovo não planeia atacar nenhum membro da Aliança Atlântica. Porém, avisou que as forças russas não vão hesitar em abater caças F-16 que sejam fornecidos à Ucrânia pelos seus aliados.

O espectro de um conflito aberto entre a NATO e a Rússia por causa da Ucrânia voltou ao discurso de Putin, desta vez num encontro com pilotos da Força Aérea russa na quarta-feira à noite.

“Não temos intenções agressivas contra estes Estados”, afirmou Putin, de acordo com uma transcrição divulgada pelo Kremlin e citada pela Reuters. “A ideia de que iremos atacar algum outro país – Polónia, os Estados bálticos e os checos também estão assustados – não faz qualquer sentido. Não passa de uma idiotice”, garantiu o Presidente russo.

As posições de Putin e do seu Governo acerca de uma potencial guerra com a NATO têm variado ao longo do tempo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022. Ainda em Fevereiro, como resposta à hipótese lançada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, de enviar militares para a Ucrânia, Putin disse que nessa eventualidade haveria justificação para uma guerra nuclear com a Aliança Atlântica.

Putin falou ainda sobre a futura entrada em cena dos caças F-16 enviados por membros da NATO à Ucrânia para apoiar o seu esforço de guerra. “Se eles enviarem F-16, e eles estão a falar disso e, aparentemente, de treinar pilotos, isso não irá mudar a situação no campo de batalha”, afirmou o Presidente russo.

Putin garantiu ainda que os caças serão destruídos, “tal como hoje são destruídos os tanques, veículos blindados e outros equipamentos”.

Recebido com flores

Entretanto, prosseguem as investigações sobre o atentado na sala de concertos nos arredores de Moscovo que na última sexta-feira causou mais de cem mortos. O balanço oficial é de 140 mortos e 182 feridos, mas há pelo menos 95 desaparecidos, o que pode fazer aumentar o número de vítimas mortais.

Depois daquele que foi o pior atentado terrorista em solo russo desde o ataque na escola de Beslan, em 2004, perpetrado por um grupo armado tchetcheno, Putin continua sem visitar o local ou sequer familiares das vítimas.

Na quarta-feira, o Presidente russo fez uma visita a Torzhok, uma pequena cidade na região de Tver, onde foi recebido por uma multidão com flores antes de se encontrar com os pilotos da Força Aérea.

“A visita tem o objectivo de mostrar que a verdadeira nação russa ama Putin”, dizia ao Moscow Times um dirigente governamental sob anonimato.

Apesar de um dos braços territoriais do Daesh ter reivindicado o ataque, e até divulgado vídeos da sua execução, as autoridades russas continuam a apontar o dedo à Ucrânia e aos seus aliados ocidentais, embora sem fornecer qualquer prova nesse sentido.