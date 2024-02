Putin ameaça com “conflito nuclear” os territórios da NATO

Vladimir Putin ameaçou atacar os países da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) caso algum dos aliados envie tropas para a Ucrânia. O aviso aconteceu durante um discurso à nação do Presidente russo esta quinta-feira, em que admite um conflito nuclear caso as tropas dos países da Aliança entrem na Ucrânia.

"Eles [os países da NATO] a preparar-se para atacar o nosso território e a usar as melhores forças possíveis e mais eficazes para o fazer", acusou Putin, deixando depois um aviso: "Recordamos o destino daqueles que tentaram invadir o nosso território e, evidentemente, o seu destino será muito mais trágico do que qualquer coisa que possamos enfrentar".

"Eles têm de compreender que nós também temos armas. Armas que os podem derrotar no seu próprio território e, claro, tudo isto é muito perigoso porque pode efectivamente desencadear a utilização de armas nucleares. Será que eles não compreendem isso?", questionou Vladimir Putin no discurso à nação.