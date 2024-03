O gnration recebe as estreias nacionais de Kara Jackson e goat (jp)

A programação para a Primavera e Verão de 2024 do gnration, em Braga, vai contar com as estreias em Portugal da norte-americana Kara Jackson, que lançou em Maio do ano passado o seu primeiro álbum, e dos japoneses goat (jp). No cartaz anunciado nesta quarta-feira constam ainda Lætitia Sadier, a vocalista de Stereolab, os norte-americanos Shabazz Palaces, Xullaji e Rafael Toral. Aliás, cabe a este último, nome inescapável da música experimental feita em Portugal, abrir o quadrimestre, a 3 de Maio, com o seu novo álbum, Spectral Evolution.

A 22 de Maio, a banda de hip hop Shabazz Palaces regressa ao gnration com Exotic Birds of Prey, disco que será lançado no final deste mês de Março. Esta será a terceira passagem por Braga do projecto encabeçado pelo músico Ishmael Butler.

A 25 de Maio, será a vez de Ruído Roído apresentar um novo trabalho criado de raiz no âmbito desta temporada do gnration. O espectáculo contará ainda com uma componente visual orquestrada pelos alunos do Mestrado em Media Arts da Universidade do Minho.

Xullaji, também conhecido como Chullage e um dos mais influentes nomes do hip hop português, apresenta a 1 de Junho Prétu 1 – Xei di Kor, álbum que editou em Setembro do ano passado. Logo no dia seguinte, a líder e vocalista de Stereolab, a francesa Lætitia Sadier, estará no gnration com Rooting for Love, o seu mais recente trabalho a solo, lançado em Fevereiro deste ano.

A 15 de Junho, Kara Jackson estreia-se em Portugal com o seu álbum também de estreia, Why does the Earth Gives People to Love?.

O ciclo Radiografia voltará a colocar os jovens compositores bracarenses no centro do palco, desta vez com Inês Malheiro e o espectáculo Volatile Poem.

Os goat (jp), banda japonesa liderada por Koshiro Hino, actuam no dia 19 de Julho, com Joy in Fear.

Quanto ao programa Julho é de Jazz, inclui concertos de Carlos Bica, Mário Costa e Bruno Pernadas com Héloïse Lefebvre e Gileno Santana (4 de Julho), André Pizarro Pepe (6 de Julho), Marie Krüttli Trio (11 de Julho) e Hedvig Mollestad Trio (12 de Julho).

No programa expositivo, haverá uma segunda edição da EMAP Perspective, que reúne obras desenvolvidas em contexto de residência artística em instituições da plataforma europeia de Media Art EMAP. A exposição poderá ser visitada gratuitamente entre 9 de Maio e 17 de Agosto, e está integrada no programa da bienal de arte e tecnologia Index.

Em Agosto, há cinema gratuito e ao ar livre, no regresso do Cinema no Pátio. O ciclo tem a curadoria do realizador Eduardo Brito e exibirá Não Sou Nada - The Nothingness Club, de Edgar Pêra (1 de Agosto), Retrato de uma Rapariga em Chamas, de Céline Sciamma (8 de Agosto), O Paraíso, Provavelmente, de Elia Suleimane (22 de Agosto), e Fechar os Olhos, de Victor Erice (29 de Agosto).

Estabelecendo pontes com a Universidade do Minho, o gnration acolhe a performance de jovens instrumentistas, estudantes da Licenciatura de Música, a 5 de Junho. A exposição da Licenciatura de Artes Visuais toma conta de vários espaços do gnration de 5 a 15 de junho.

O ciclo Órbita continuará a levar peças inéditas de artistas nacionais e internacionais para o mundo digital.

A partir do canal de YouTube do gnration, o artista sonoro, produtor e DJ Vanderley Neves, mais conhecido como Van Der, dá a conhecer, a 22 de Maio, uma nova peça sonora criada em residência artística no gnration.

O Jogo Cruzado, uma parceria entre gnration, Culturgest e Canal180, também regressa a 26 de junho.

No quarto volume, Luís Sobreiro faz o filme para uma composição musical de Coby Sey e a dupla formada por Mariana Dionísio e Leonor Arnaut musica um filme de Felipe Rios Fuentes.

A programação inclui ainda o festival Julho é de Jazz e, na área expositiva, haverá para ver peças de artistas emergentes europeus e de estudantes da Universidade do Minho.