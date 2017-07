Shabazz Palaces revelam os seus Quazarz em Portugal no Outono

Nunca como agora foi tão explícito que os Shabazz Palaces constroem universos paralelos, não para nos deixarem simplesmente a viajar, guiados pelo hip hop como força motriz, pelos recantos electrónicos, jazzísticos e cósmicos da sua música, mas para que, imersos nesse universo, vejamos uma reflexão do mundo que habitam. O duo nascido em Seatlle e formado por Ishmael Butler e Tendai Maraire acaba de editar Quazarz vs. The Jealous Machines e Quazarz: Born on a Gangster Star. Serão eles o mote para o regresso dos Shabazz Palaces a Portugal, marcado para 31 de Outubro no Lux, em Lisboa, num concerto integrado no 23.º aniversário da Galeria Zé dos Bois (22h, 15 euros), e para dia 2 de Novembro no GNRation, em Braga (22h, 7 euros, primeira parte por Ângela Polícia).

PUB

As novas edições, editadas em simultâneo, formam um díptico alimentado por um imaginário de ficção científica. Nele, o protagonista Quazarz, viajante do Cosmos, aterra no nosso planeta, num país chamado "Amurderica", e conta o que vê: equipamentos tecnológicos tornados membros fantasmas dos seus habitantes, a obsessão com estados de espírito expostos online de minuto a minuto, revólveres como forma privilegiada de comunicação – eis-nos portanto lá longe no céu, na América dos dias de hoje.

Estrearam-se em 2009 com dois EPs, dois anos antes da estreia em álbum, Black Up. Desde o início que promoveram uma visão afrocêntrica e aberta do hip hop, onde cabem o jazz e a electrónica, onde coexistem as produções esqueléticas contemporâneas e os sons da mbira, o instrumento em que Dumasani Maraire, pai de Tendai e um dos grandes músicos do Zimbabué, era um exímio intérprete – Ishmael Butler, por sua vez, foi um dos fundadores dos Digable Planets, nos anos 1990, banda que fez história pelo hip hop tingido de jazz de que Rebirth of cool (Slick like that) se tornou o exemplo mais reconhecido. Lese Majesty, o segundo álbum da banda, chegou em 2014.

PUB

O percurso dos Shabazz Palaces tem-se cruzado com o de Flying Lotus e das Theesatisfaction, com quem têm afinidades estéticas evidentes, mas também com uma lenda como George Clinton, o fundador dos históricos Funkadelic e Parliament. Integram o Black Constellation, colectivo de artistas de diversas áreas artísticas (música, moda, artes visuais) cuja influência se faz sentir na apresentação da banda, quer em palco, quer na arte gráfica e nos vídeos que definem o imaginário de Quazarz e sua Amurderica.

PUB

PUB