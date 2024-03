Alunos com “necessidades especiais” aumentaram 13% no último ano lectivo

Apesar de haver quase 90 mil crianças com necessidades especiais, o recurso ao apoio tutorial continua a ser minoritário. Do pré-escolar ao secundário abrange só 8,9% dos alunos com medidas selectivas

No ano lectivo passado, 88.682 crianças e jovens (cerca de 8% do total de inscritos) foram abrangidas pelo que agora se designa como “medidas selectivas e/ou adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão”, informa a Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) num relatório sobre o estado da “educação inclusiva” em 2022/2023, publicado nesta segunda-feira. Este valor, apurado com base num inquérito às escolas, representa um aumento de 13% por comparação com 2020/2021.