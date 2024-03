Chefe dos serviços secretos russos diz que EUA, Reino Unido e Ucrânia estão por detrás do ataque em Moscovo

Serviços secretos russos insistem que o ataque na sala de concertos em Moscovo foi responsabilidade dos EUA, Reino Unido e Ucrânia. Países negam e confirmam autoria do ramo afegão do Daesh.

O director do Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, Alexander Bortnikov, disse na terça-feira que os Estados Unidos, o Reino Unido e a Ucrânia estão por detrás do ataque à sala de concertos em Moscovo que matou pelo menos 139 pessoas na última sexta-feira, informou a agência noticiosa estatal TASS, controlada pelo Kremlin.

A Ucrânia negou as acusações russas de envolvimento no ataque e o Daesh reivindicou a responsabilidade. Os países ocidentais disseram que as suas informações indicam que, de facto, a autoria do ataque era do ramo afegão do Daesh — o ISIS-K.

Um atentado na última sexta-feira em Moscovo, no Crocus City Hall, fez pelo menos 182 feridos e 137 mortos, três dos quais crianças. Este é considerado o pior ataque terrorista dos últimos 20 anos na Rússia. Onze pessoas foram detidas por alegadas ligações com o ataque, quatro das quais terão estado no recinto.