Tenista Aryna Sabalenka de “coração partido” com morte do ex-namorado

A bielorrussa Aryna Sabalenka, número dois no ranking mundial feminino de ténis (WTA), recorreu às redes sociais para se assumir com o “coração partido”, após a morte do ex-namorado Konstantin Koltsov.

Na publicação, que esteve disponível nas histórias do Instagram (e que já desapareceu), Sabalenka pedia respeito pela sua privacidade e também pela “privacidade da sua família durante este período difícil”, descrevendo a morte de Koltsov como “uma tragédia impensável”.

Konstantin Koltsov, um jogador profissional de hóquei no gelo da Bielorrússia, retirou-se dos campos há oito anos, tendo chegado a alinhar pelos Pittsburgh Penguins, na liga norte-americana de hóquei (NHL), durante três temporadas, entre 2002 e 2006. Actualmente, o atleta era treinador adjunto dos Salavat Yulaev Ufa, um clube de hóquei no gelo profissional russo sediado em Ufa, Bascortostão, e treinador principal da equipa nacional da Bielorrússia.

O Salavat Yulaev anunciou a morte de Koltsov, na última segunda-feira. De acordo com a polícia de Miami-Dade, Koltsov, que tinha 42 anos, saltou de uma varanda do The St. Regis Bal Harbour, hotel de luxo em Miami Beach, Florida, EUA, sublinhando não existirem quaisquer indícios de crime. A morte foi pronunciada como suicídio.

No entanto, a ex-mulher do jogador Yulia Mikhailova, de quem se divorciou em 2020 e com quem teve três filhos — Daniil, de 18, Alexander, de 16, e Stefan, com 5 anos —, disse à agência noticiosa bielorrussa Zerkalo considerar improvável a hipótese de um suicídio, observando que o antigo companheiro poderia estar “muito bêbedo” e caído acidentalmente.

Foto Da esquerda para a direita: os jogadores bielorrussos Oleg Antonenko, Mikhail Grabovski, Konstantin Koltsov e Ruslan Salei, no jogo dos quartos-de-final entre a Rússia e a Bielorrússia no Campeonato do Mundo de 2009 EPA/SALVATORE DI NOLFI/arquivo

“Foram encontradas garrafas de álcool vazias no quarto onde Konstantin ficou”, sublinhou, acrescentando ter entrado no seu email e encontrado informações que corroboram a sua ideia. Por exemplo, Koltsov estava à espera de receber bens que tinha comprado, tinha alugado um carro por um longo período e havia reservas futuras de alojamento já pagas.

“Neste momento é impossível dizer com certeza se foi suicídio ou acidente”, disse, sem deixar de declarar que “ele não tinha intenção de morrer” e que “não havia sinais de tragédia”.

Do que se sabe, apesar da relação com Aryna Sabalenka ter terminado, Konstantin Koltsov estava nos EUA para apoiar a ex-namorada no Open de Miami.

Apesar do choque, Sabalenka, vencedora de três Grand Slams (o Open dos EUA em 2019 e o Open da Austrália em 2021 e 2024), optou por se manter no torneio e defronta-se nesta sexta-feira com a espanhola Paula Badosa (80.ª no ranking WTA), nos 32-avos-de-final.