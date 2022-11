Milagre de Aryna Sabalenka leva-a à final

Aryna Sabalenka admitiu que a qualificação para o derradeiro encontro das WTA Finals foi um milagre. A bielorrussa sempre foi uma das jogadoras mais perigosas do circuito feminino, mas a época teve muitos altos e baixos e o seu serviço, uma das principais armas, deixou-a muitas vezes vulnerável. Contudo, e embora tenha somado nove duplas-faltas e sofrido quatro breaks diante da líder do ranking, Iga Swiatek, Sabalenka apurou-se para a final do Masters feminino, onde vai defrontar Caroline Garcia, igualmente estreante nesta fase do torneio.

Sabalenka já tinha derrotado a polaca nas WTA Finals do ano passado. Só que Swiatek venceu os quatro embates seguintes, em 2022, incluindo a meia-fnal do Open dos EUA, onde a bielorrussa teve um break de vantagem no terceiro set.

“Estive muito calma no court. Quis que ela trabalhasse para ganhar os pontos, não queria dar-lhe uma vitória fácil como aconteceu nos outros três encontros”, explicou Sabalenka (7.ª mundial), após vencer Swiatek, por 6-2, 2-6 e 6-1.

A bielorrussa é a terceira tenista neste século a derrotar as três primeiras do ranking no mesmo torneio – na fase de grupos, Sabalenka venceu Ons Jabeur (2.ª) e Jessica Pegula (3.ª) e com o triunfo sobre Swiatek, imitou as irmãs Williams (no torneio de Miami de 2002, Serena derrotou Martina Hingis, a mana Venus e Jennifer Capriati e nas WTA Finals de 2008, Venus ganhou a Dinara Safina, Jelena Jankovic e Serena).

Por seu lado, Caroline Garcia (6.ª) eliminou, por 6-3, 6-2, a grega Maria Sakkari (5.ª), que tinha chegado às meias-finais depois de ganhar os três encontros que realizou na fase de grupos. Esta é a sétima vitória da tenista francesa este ano sobre uma top-10 – o seu anterior recorde (cinco) datava de 2017, o outro ano em que também se qualificou para as WTA Finals.

Garcia é igualmente a primeira tenista a atingir a final das WTA Finals depois de completar 29 anos desde Venus Williams em 2017.