Sabalenka bate Zheng e revalida título feminino no Open da Austrália de ténis

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, de 25 anos, dominou completamente a final do Open da Austrália, face à chinesa Zheng Qinwen, revalidando sem dificuldades o título feminino do primeiro Grand Slam do ano.

Depois de se ter estreado a ganhar um major há um ano, com uma complicada vitória face à cazaque Elena Rybakina (4-6, 6-3 e 6-4), também na Rod Lever Arena, a bielorrussa foi, desta vez, implacável, vencendo por 6-3 e 6-2, em uma hora e 16 minutos.

"É fantástico conquistar pela segunda vez este torneio, depois de duas semanas fantásticas. Estou muito feliz, sem palavras", afirmou Sabalenka, deixando agradecimentos à família e à equipa técnica, além de elogios à sua adversária na final.

Este sábado, Sabalena, número dois mundial, tornou-se a primeira jogadora a revalidar o seu primeiro título do Grand Slam desde que a compatriota Victoria Azarenka bateu a chinesa Li Na na final do Open da Austrália de 2013, sendo essa também a última vez que uma jogadora tinha "bisado" o triunfo em Melbourne.

A bielorrussa, que não tinha perdido qualquer set ao longo do torneio, entrou logo de forma demolidora e quebrou o serviço de Zheng logo à primeira oportunidade, para uma prematura vantagem de 2-0.

No terceiro jogo, Sabalenka ainda esteve a perder por 0-40, enfrentando três break points consecutivos, mas ganhou cinco pontos de "rajada" e fez o 3-0, vantagem que manteve até final do set (6-3), sem nunca vacilar no serviço.

A história repetiu-se no segundo set, com a bielorrussa a vencer logo o primeiro jogo, no serviço de Zheng, também para não mais perder o controlo do encontro.

Sabalenka chegou sem problemas a 5-1, depois de mais um break, no quinto jogo do segundo set, e, com 5-2, só teve mesmo dificuldades para fechar o embate, o que só conseguiu ao quinto match point e depois de enfrentar um quarto ponto de "break".

Após 76 minutos, a bielorrussa selou uma inquestionável vitória por 6-3 e 6-2, para selar o seu segundo triunfo na Austrália e também o segundo no Grand Slam.

Com este triunfo, que lhe valeu o 14.º título WTA, Sabalenka também passou a ostentar um balanço positivo em finais de majors, pois só perdeu uma, no US Open, em 2023, face à norte-americana Coco Gauff, da qual já se "vingou" nas meias-finais da edição 2024 do Open da Austrália.

Na sua primeira final de um Grand Slam, Zheng, 15.ª da hierarquia mundial (vai trepar para o sétimo na segunda-feira não conseguiu dar grande réplica à bielorrussa, mantendo-se com dois títulos WTA, aos 21 anos.

"Parabéns à Aryna, que fez um grande jogo. Foi a minha primeira final de um Grand Slam e estava um pouco nervosa, mas foi uma boa experiência para mim, mesmo sabendo que podia ter feito melhor", afirmou Zheng, ainda no campo da Rod Lever Arena.