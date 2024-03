Em 2100 não teremos bebés suficientes para repor a população (e isso não é terrível)

O ano é 2100 e praticamente nenhum país no mundo terá nascimentos suficientes para substituir as gerações anteriores. As estimativas apontam para uma queda global ao longo das próximas quase oito décadas – Portugal incluído. O índice de fecundidade baixo não é novo, mas as quebras estimadas não são necessariamente más. “Estamos numa nova era de baixa fecundidade”, sentencia a demógrafa Lara Tavares.

