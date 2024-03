Empresário Manuel Serrão e jornalista Júlio Magalhães alvo de buscas da PJ

Em causa está uma investigação relacionada com o desvio de mais de 50 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A Polícia Judiciária (PJ) está a realizar mais de 80 buscas em todo o país no âmbito de uma investigação relacionada com o desvio de mais de 50 milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), avançou a CNN e o PÚBLICO confirmou. Entre os alvos estão Manuel Serrão, empresário e conhecido comentador televisivo afecto ao FC Porto actualmente na CMTV, e o jornalista Júlio Magalhães.

Manuel Serrão é responsável da Associação Selectiva Moda, que tem o poder de aprovar, dentro dos quadros comunitários, projectos de empresas financiados pela União Europeia com vista à promoção nacional e internacional da indústria têxtil e do vestuário, através de projectos relacionados com grandes feiras. É no apoio às empresas do sector, por ligação à associação, que entram os financiamentos do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), sublinha a CNN.

O inquérito pertence ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).