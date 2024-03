Pedro Nuno disposto a “coligar-se” com o PSD, mas só até ao Verão

O secretário-geral do PS saiu do Palácio de Belém a mostrar-se disponível para, até ao início do Verão, participar numa solução para “valorizar as carreiras e as grelhas salariais”.

Perdeu as eleições e será líder da oposição, mas Pedro Nuno Santos está já a condicionar os primeiros meses de governação de um executivo de Luís Montenegro que ainda nem sequer foi indigitado para o formar. O secretário-geral do PS saiu do Palácio de Belém nesta terça-feira à tarde a mostrar-se disponível para, até ao início do Verão, participar numa solução para "valorizar as carreiras e as grelhas salariais" dos professores, dos elementos das forças de segurança, dos profissionais de saúde e dos oficiais de justiça. E como será quando chegar o Verão?

O Soundbite está disponível de segunda a sexta-feira em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e na área de podcasts do site do PÚBLICO.