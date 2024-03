Paula Santos vai continuar a liderar bancada do PCP

A deputada Paula Santos vai continuar a liderar a bancada parlamentar do PCP na próxima legislatura, confirmou o PÚBLICO junto de fonte oficial comunista já depois de a Rádio Renascença ter avançado a notícia em primeira mão.

Paula Santos assumiu a presidência do grupo parlamentar do PCP na legislatura que agora está em vias de terminar, substituindo na função João Oliveira, que nas legislativas de 2022 falhou a eleição.

Já nas legislativas do passado dia 10 de Março, Paula Santos assegurou a eleição pelo círculo de Setúbal, nu único mandato obtido pelos comunistas neste distrito.

Mas se Paula Santos liderou, nos dois últimos anos, uma bancada com seis deputados, o futuro grupo parlamentar terá apenas quatro elementos. Além da líder parlamentar, foram eleitos Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, António Filipe pelo círculo de Lisboa e Alfredo Maia, pelo Porto.

À esquerda começam a definir-se as lideranças parlamentares, faltando apenas saber-se quem liderará a bancada do PS. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda será presidida por Fabian Figueiredo e a do Livre por Isabel Mendes Lopes.