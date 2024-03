Fabian Figueiredo será o novo líder parlamentar do Bloco de Esquerda

Fabian Figueiredo será o próximo líder da bancada do Bloco de Esquerda (BE). O nome foi aprovado esta quarta-feira pela comissão política do partido por larga maioria, sabe o PÚBLICO. Será agora proposto ao grupo parlamentar constituído pelos deputados eleitos nas legislativas do passado domingo, que terá de aprovar a indicação, sendo que todos os deputados fazem parte da comissão política.

