Deputada Paula Santos será a nova líder parlamentar do PCP – e a primeira mulher comunista na função

Já teve uma primeira experiência a substituir João Oliveira, quando o então líder parlamentar se ausentou para gozar licença de parentalidade, mas agora assume o cargo por inteiro: a deputada Paula Santos, eleita pelo distrito de Setúbal, será a nova líder da bancada do PCP na Assembleia da República. Será, também, a primeira mulher a assumir tais funções no grupo parlamentar comunista.

A nova direcção da bancada também integra o deputado Bruno Dias (eleito por Setúbal) e a deputada Alma Rivera (Lisboa) como vice-presidentes. Nestas eleições, o PCP viu reduzida a sua bancada de dez para seis eleitos e o PEV, que concorre em coligação com os comunistas na CDU, não conseguiu qualquer representação.

Paula Santos, de 41 anos, foi cabeça de lista por Setúbal nas legislativas de 30 de Janeiro, círculo eleitoral onde a CDU perdeu um dos três deputados que tinha eleito em 2019, e emagreceu a votação em quase vinte mil votos (43,529), baixando de 15,75% para 10,05%.

Química de profissão, Paula Santos tem sido eleita deputada por Setúbal desde 2011. Pertence ao comité central do PCP e foi vereadora da Câmara do Seixal entre 2005 e 2009, município onde já integrou também a Assembleia Municipal.

Na legislatura que agora termina assumiu a vice-presidência da Comissão de Saúde e foi coordenadora da bancada do PCP na mesma comissão e na de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local. Estas são as áreas, a par da do Ambiente, a que também esteve ligada nas anteriores legislaturas.