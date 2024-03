SIBS recebe multa de 13,9 milhões por abuso de posição dominante

A SIBS, empresa que disponibiliza serviços como o Multibanco ou o MB Way, abusou ao longo dos últimos três anos da sua posição dominante em Portugal no mercado dos sistemas de pagamento para forçar as entidades clientes a contratar também os seus serviços de processamento, considera a Autoridade da Concorrência (AdC) que decidiu por isso aplicar-lhe uma coima de 13,9 milhões de euros. A empresa diz que a decisão “não tem qualquer fundamento” e irá ser impugnada em tribunal.

Num comunicado emitido esta terça-feira, a AdC defende que “o Grupo SIBS abusou da sua posição dominante nos mercados relativos aos sistemas de pagamento do grupo, ao condicionar o acesso a estes sistemas à obrigação de contratar também os seus serviços de processamento”. Esta prática, refere, “durou cerca de três anos, limitou a entrada e expansão de processadores concorrentes do Grupo SIBS, que manteve quotas de mercado superiores a 90% durante todo este período nos mercados de processamento”.

O que está em causa é a prática das chamadas “vendas ligadas”, em que uma empresa com uma presença significativa num determinado mercado, aproveita para garantir que fica também com esses clientes num outro mercado. Neste caso, a SIBS tem uma posição muito forte no mercado dos sistemas de pagamento, com os seus serviços Multibanco e MB Way, por exemplo, e leva as entidades que o utilizam a contratar os serviços de processamento das operações que estão associados e que poderiam eventualmente ser realizados por outras empresas que não a SIBS.

Essa prática, diz a AdC, tem o problema de restringir “a concorrência e a inovação no sector dos serviços de pagamento e prejudica quer os concorrentes do Grupo SIBS, que também actuam no processamento, quer, em última instância, os comerciantes e consumidores, que ficaram privados de serviços diferenciadores”.

SIBS critica AdC

Posição completamente diferente sobre o assunto têm os responsáveis da SIBS, que respondem ao anúncio da aplicação de multas, atacando o que dizem ser o “profundo desconhecimento” revelado pela AdC e anunciando que irão “impugnar judicialmente esta decisão junto do Tribunal de Concorrência, Regulação e Supervisão”.

“A SIBS considera que as práticas referidas pela Autoridade são legais, que o processo não tem qualquer fundamento nem suporte jurídico ou económico, e não reconhece qualquer objectividade nas conclusões da Autoridade da Concorrência, a qual revela um profundo desconhecimento da realidade dos serviços de pagamento, a nível global e no mercado português, do sector e da actividade da SIBS”, afirma a empresa no comunicado enviado aos órgãos de comunicação social esta terça-feira.

No comunicado, a SIBS garante ainda que “actua em rigorosa conformidade com as regras que lhe são aplicáveis no contexto dos mercados nacional e europeu de pagamentos” e assinala que “compete num mercado global, numa actividade tecnológica em que a escala é fundamental, e com concorrentes globais de dimensão múltiplas vezes superior, não sediados em Portugal”, algo que, diz, não foi considerado pela Autoridade da Concorrência na sua análise.

A empresa refere ainda que “ao longo deste processo, a SIBS colaborou com a investigação da AdC”, tendo apresentado “diversos estudos económicos de especialistas de referência mundial, que contradizem, de forma clara e objectiva, as conclusões da Autoridade”.

O valor da coima aplicada ao Grupo SIBS foi de 13.869.000 euros, um montante calculado de acordo com a gravidade da prática e determinado pelo volume de negócios das empresas nos mercados afectados. As coimas nunca podem exceder 10% do volume de negócios no ano anterior à data de adopção da decisão.

O processo agora concluído já dura há mais de três anos. Foi instaurado oficiosamente em Novembro de 2020, tendo um dos seus momentos cruciais no início de 2021, data em que a AdC realizou diligências de busca e apreensão nas instalações do Grupo SIBS.