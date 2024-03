Puigdemont admite regressar para ser president, “mesmo que o detenham”

Era segunda-feira, 30 de Outubro de 2017, a primeira depois da declaração de independência, e logo às 8h Carles Puigdemont publicava no Instagram uma fotografia de um céu azul que se percebia ter sido tirada no pátio do Palácio da Generalitat. Só que o presidente catalão já estava em Bruxelas quando a publicou. Com a aprovação da amnistia que beneficia todos os acusados por crimes ligados a esse período do processo independentista, e a antecipação das eleições na Catalunha para Maio, Puigdemont “está disposto a voltar” a Espanha e a “que o detenham”.

