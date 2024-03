PSD admite Rectificativo para devolver tempo de serviço a professores

Vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, acusa PS de falta de informação sobre as contas públicas.

Em entrevista ao PÚBLICO-Renascença, o vice-presidente do PSD admite que o diploma para devolução do tempo de serviço congelado aos professores possa ser apresentado na Assembleia da República antes do Orçamento do Estado para 2025. Não explica, porém, se será necessário fazer um Orçamento Rectificativo para acomodar mais despesa, lembrando que o PS tem dificultado sempre a informação sobre as contas públicas.

Outra medida importante para o PSD é a recuperação do tempo de serviço dos professores. Será possível fazer isso este ano sem um Orçamento Rectificativo?

Do ponto de vista teórico, sim. A questão é se existe uma alteração ou não do volume total do orçamento.

Em princípio haverá, não é?

Pode não haver, temos que ver as folgas, temos que ver os dividendos da CGD, temos que ver cativações é que lá estão. Só saberemos depois de chegar ao governo.

A recuperação do tempo de serviço dos professores faz parte das medidas prioritárias para acontecer logo nos primeiros meses?

A prioridade é saúde. Mas são todas prioritárias no sentido em que o país não está bem. Luís Montenegro disse que mal tomasse posse iria começar a falar com os sectores da sociedade que se sentem injustiçados. Não falou só dos professores, falou das carreiras na saúde, falou dos polícias. Uma prioridade para sarar as feridas deste país que está tão zangado e muitas vezes legitimamente é falar com os vários sectores. O estado social não existe de forma etérea. Existe porque existem médicos, enfermeiros, professores, oficiais de justiça, procuradores do Ministério Público. Se essas pessoas não estão motivadas, bem remuneradas, se não sentem justiça na forma como são tratadas, não existe estado social. Ele colapsa.

Pedro Nuno Santos já disse estar disponível para uma reforma da Justiça. Será também uma das prioridades?

Não sei, uma reforma da justiça não se faz em 60 dias.

Em relação ao novo aeroporto de Lisboa, já temos o relatório final. Rosário Partidário veio pedir um consenso entre PSD e PS. Será possível?

Já foi dito por Luís Montenegro que será uma prioridade nas primeiras semanas.

O primeiro-ministro irá chamar o líder do PS antes de tomar a decisão?

É uma decisão do primeiro-ministro e, portanto, eu não quero antecipar nada sobre esse tema. Nós agora estamos a analisar o relatório que é vastíssimo.