Pela primeira vez, todos os partidos estão de acordo com a recuperação do tempo de serviço dos professores

Debate promovido pela Fenprof contou com representantes de todos os partidos com assento parlamentar, à excepção do Chega, que não foi convidado.

Não há nada como a recuperação do tempo de serviço dos professores para propiciar um retorno ao passado. Aconteceu de novo nesta sexta-feira num debate com representantes de partidos políticos promovido pela Federação Nacional de Professores (Fenprof), com o objectivo de discutir o “futuro da educação” e as propostas “para a valorização da escola pública e dos seus profissionais”.