Santarém passa a ser opção para novo aeroporto, Alcochete e Vendas Novas continuam a ser as preferidas

A Comissão Técnica Independente (CTI) criada para estudar o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa já concluiu o relatório final, que inclui os contributos da consulta pública a que esteve sujeito o relatório preliminar, e voltou a concluir que Alcochete e Vendas Novas são as melhores soluções para a construção do novo aeroporto. Contudo, e ao contrário do que acontecia na primeira versão do relatório, Santarém é agora considerada uma solução alternativa.

